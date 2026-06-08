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LC-Power erweitert sein Monitor-Portfolio um den neuen LC-M27QO. Der 26,5 Zoll große Monitor verfügt über ein Panel mit QD-OLED-Technologie und einer Bildwiederholrate von 240 Hz. Das Gerät richtet sich laut Hersteller an Spieler, Content Creator und generell anspruchsvolle Nutzer.

Herzstück des Gerätes ist ein QHD-QD-OLED-Panel, das laut Hersteller mit tiefen Schwarzwerten, hohem Kontrast und einer gelungenen Farbdarstellung überzeugen soll. Unterstützt werden 1,07 Milliarden Farben. Mit einer Reaktionszeit von lediglich 0,03 Millisekunden und der Bildwiederholrate von 240 Hz soll sich der Monitor insbesondere für schnelle Multiplayer- und E-Sport-Titel eignen.

Das Gehäuse des LC-M27QO kommt in Weiß mit dunkelgrauen Designelementen und wird durch einen dezenten LED-Ring auf der Rückseite ergänzt. Optisch soll der Monitor so zu modernen Gaming-Setups ebenso passen wie zu kreativen Arbeitsumgebungen. Zur Ausstattung zählen zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, zwei DisplayPort-1.4-Schnittstellen sowie ein 3,5-mm-Audioausgang. Die Bedienung erfolgt über einen integrierten Joystick, der den Zugriff auf das OSD-Menü erleichtert. Für ergonomisches Arbeiten verfügt der Monitor über eine Höhenverstellung von bis zu 120 Millimetern, eine Pivot-Funktion um 90 Grad sowie eine VESA-Halterung.

Darüber hinaus unterstützt der LC-M27QO Technologien wie Adaptive Sync, Flicker-Free und Low Blue Light. Ein integriertes OLED-Schutzprogramm soll das Risiko von Burn-in-Effekten reduzieren. Beim Farbraum deckt das Display nach Herstellerangaben 99 Prozent des sRGB- und DCI-P3-Farbraums sowie 98 Prozent Adobe RGB ab. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 499,00 Euro. LC-Power gewährt eine dreijährige Garantie inklusive Burn-in-Schutz. Weitere Informationen zum Gerät und die Möglichkeit zum Kauf finden sich auf der offiziellen Produktseite.