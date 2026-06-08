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Am gestrigen Abend fand der Xbox Showcase als letztes großes Event zum Ende des diesjährigen Summer Game Fest statt. Microsoft die genutzt, um mehr als 25 Titel zu präsentieren, die in den nächsten Monaten erscheinen sollen. Unter neuer Führung scheint die Marke ihre Ausrichtung auch ein wenig geändert zu haben. So wurden wieder Exklusiv-Titel angekündigt. Hierzu zählen das nächste Gears of War und der Shooter-RPG-Mix Clockwork Revolution. Die Spiele sollen nicht nur zeitlich exklusiv sein, sondern auch dauerhaft bleiben. Das VOD der Show steht auch auf Youtube zum Abruf bereit.

Die Xbox feiert 2026 ihren 25. Geburtstag. Zum Jubiläum stellt der Konzern eine Sonderedition der Series X Konsole und des Controllers vor. Mit der Xbox Series X25 Limited Edition und dem Xbox Wireless Controller X25 Special Edition erscheinen im November zwei limitierte Produkte, die optisch an die erste Xbox-Generation angelehnt sind. Besonders das transparente Gehäuse der Konsole erinnert stark an die frühen Jahre der Marke.

Zentrum der Show waren aber natürlich die präsentierten Spiele. Den Start machte Gear of War: E-Day, das die Rückkehr der Reihe als Xbox-Exklusivtitel feiert. Der brutale Shooter erhielt seinen ersten Gameplay-Trailer und einen Release-Termin. Er erscheint am 06. Oktober 2026. Die Geschichte zeigt die Ereignisse des sogenannten Emergence Day und die Anfänge der Freundschaft zwischen Marcus Fenix und Dominic Santiago. Ebenfalls einen festen Termin erhielt Halo: Campaign Evolved, das am 28. Juli 2026 veröffentlicht wird und neue Missionen rund um den Master Chief bietet.

Das kürzlich verschobene Fable erscheint nun am 23. Februar 2027. Im neuen Trailer wurde die Figur Isabel vorgestellt. Für Minecraft Dungeons II wurde der 29. September 2026 als Veröffentlichungstermin genannt. Das Action-RPG wurde bereits in der eigenen Minecraft-Show angekündigt und führt das bekannte Spielprinzip mit neuen Gebieten, Gegnern und Anpassungsmöglichkeiten fort.

Eine der größten Überraschungen war die Präsentation von Senua. Der mittlerweile dritte Teil der Hellblade-Reihe erscheint 2027. Team Ninja stellte auch noch Wo Long 2: Wings of Ember vor. Ebenfalls für nächstes Jahr angekündigt wurde Spyro: A Realm Beyond. Das erste komplett neue Spyro-Spiel seit fast zwei Jahrzehnten soll umfangreiche Flugmechaniken und neue Welten bieten. Darüber hinaus zeigte Undead Labs Gameplay aus State of Decay 3, das ebenfalls für 2027 geplant ist.

Für Persona-Fans gab es gleich zweimal gute Nachrichten. ATLUS kündigte offiziell Persona 6 an und bestätigte gleichzeitig den Release von Persona 4 Revival für den 18. Februar 2027. Auch die Metro-Reihe erhält Zuwachs. Hier wurde METRO 2039 präsentiert. Der Titel erscheint im Februar 2027 und setzt erneut auf die Mischung aus Survival, Horror und Storytelling.

Weitere Neuankündigungen waren unter anderem Castlevania: Belmont’s Curse, Crazy Taxi: World Tour, das narrative Actionspiel Magicians: The Devil’s Deal, das Soulslike Valor Mortis, die Lebenssimulation Vivarium sowie das Indie-Projekt Bad Magpie. Ein neuer Titel im Franchise von Plague Tale erscheint mit Resonance: A Plague Tale Legacy bereits am 27. August 2026 während der Gamescom.

Neben den Neuankündigungen präsentierte Microsoft auch zahlreiche Updates für bestehende Spiele. Age of Empires IV erhält mit Raiders of the North eine Wikinger-Erweiterung. The Elder Scrolls Online startet im Juli mit einer neuen Diebesgilden-Geschichte. Fallout 76 bekommt mit Infestations ein kostenloses Update, während Microsoft Flight Simulator 2024 neue US-Nationalparks und die National Championship Air Races integriert. Sea of Thieves erweitert sein Angebot im August mit der kostenlosen Season 17 namens Smugglers’ Tide.