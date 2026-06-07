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Gestern Abend fand das diesjährige Summer Game Fest statt. Geschaffen wurde die Show von Spielejournalist Geoff Keighley. Dieser ist auch für die jährlichen Game Awards verantwortlich und hat 2020 das Summer Game Fest als Quasi-Ersatz für die E3. Das Event besteht aus mehreren großen Shows, die live gestreamt werden. Unter anderem finden im Umfeld eine State of Play und ein Xbox-Showcase statt. Es gibt aber auch Shows rund um das Thema Indie-Games und Spieleentwicklung. In der Hauptshow gab es nun News und Ankündigungen zu über 50 Spielen. Das komplette Video gibt bei Youtube zu sehen.

Gleich der erste gezeigte Titel dürfte viele Horror-Fans freuen. Resident Evil: Code Veronica erhält im kommenden Jahr das lange erhoffte Remake. Im Video gab es bereits einen ersten Blick auf die neue Grafik. Weiter ging es mit einem Spiel, das erst vor Kurzem angekündigt wurde. Nach dem Ankündigungsteaser präsentierte Alien Isolation 2 einen längeren Trailer. Statt enger Gänge und viel Metall auf einer Raumstation spielt die Fortsetzung nun auf einem Planeten. Zu sehen gab es bereits Wald, zerstörte Gebäude und eine Menge Regen. Zur Story gibt es weiterhin keine Informationen.

Mit genAtlas gibt es ein neues Spiel vom Shadow-of-the-Colossus-Macher. Dieses Mal scheinen die Spieler mehr Action zu erwarten, als in den vorherigen Spielen von Fumito Ueda. Sie erkunden eine riesige, verlassene Welt aus der dritten Person und finden dabei einen gigantischen Roboter. Eine ganz andere Richtung schlägt Stranger Than Heaven ein. Das Action-Spiel erscheint am 15. Januar 2027. Das Gangster-Epos erstreckt sich über fünf Epochen und fünf Städte. Zu den Schauspielern, die für die Modelle genutzt wurden, zählen einige große Namen. Neben Snoop Dogg hat sogar der verstorbene Tupac einen Auftritt. Ein anderes Gangster-Spiel erhält bald neue Inhalte. Mafia The Old Country erhält im August einen DLC namens Man of Honor.

Natürlich gab es auch einen neuen Trailer zum kommenden Assassin’s Creed: Black Flag Resynced zu sehen. Das Remake erscheint bereits am 9. Juli 2026 und schickt Spieler erneut in der Haut von Edward Kenway ins Piratenleben. Nachdem Remedys neues Spiel Control Resonant bereits bei der letzten State of Play einen Auftritt hatte, wurde der Titel auch beim Summer Game Fest gezeigt.

Für Multiplayer-Fans gab es Informationen zu Guild Wars 3. Das MMORPG wurde nicht nur unerwartet angekündigt, es startet im Herbst des kommenden Jahres bereits in eine erste Open Beta. Wer sich noch an Star Wars Podracer erinnert, sollte Star Wars Galactic Racer im Auge behalten. Das Spiel präsentierte einen neuen Storytrailer und kündigte eine Veröffentlichung am 6. Oktober 2026 an.

Im Horror-Bereich gab es auch einige interessante Titel zu sehen. Last Harbor zeigt einen maritimen Trip voller Zombies und Seefahrt, während 1666 Amsterdam auf Hexen-Horror baut. Letzterem gibt es bereits einen spielbaren Prolog auf Steam. Der Early Access soll noch in diesem Jahr starten. Auch The Blood of Dawnwalker, das von ehemaligen Witcher-Entwicklern kommt, soll noch in diesem Jahr erscheinen. Hier wurde der 3. September 2026 genannt.

Eine neue Spielumsetzung für den Attack on Titan Manga wurde ebenfalls gezeigt. Im neuen Teil der Reihe soll die komplette Vorlage von Anfang bis Ende spielbar werden. Ein Release-Termin ist allerdings nicht bekannt. Ende des Jahres soll allerdings schon der Early Access für Chronicles: Medieval starten. Der Mix aus RTS und RPG zeigte einen ersten Gameplay-Trailer mit mittelalterlichen Schlachten. Den Abschluss machte die Enthüllung des dritten und finalen Teils der Final-Fantasy-7-Remakes mit dem Namen Revelation. Release ist im Frühling 2027.