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Am Freitag steht das Summer Game Fest 2026 an. Im Umfeld der großen Show finden etliche große und kleine Präsentationen zum Thema Gaming statt. So gab es bereits Ende Mai die Minecraft Live. Gestern Abend stand dann eine State of Play an, bei der Sony Fans einen Blick auf kommende Spiele gegeben hat. Am Sonntag folgt dann die Show von Konkurrent Xbox.

Den Anfang für Sony machte neues Material zu Marvel’s Wolverine. Erstmals gab es hier echtes Gameplay zu sehen. Darin zu sehen war Titelheld Wolverine, der im knallgelben Anzug Gegner zerschnetzelte. Lange blieb der Anzug allerdings nicht gelb. Das Spiel geizt nicht mit Blut und Gegner werden von den Metallklauen des Helden geradezu zerfetzt. Ebenfalls zu sehen war Jean Grey, die Wolverine mit ihren Fähigkeiten unterstützte. Erscheinen soll das Spiel exklusiv für die Playstation 5. Als Termin wurde der 15. September 2026 genannt.

Auch für einen neuen Silent-Hill-Teil soll noch dieses Jahr gesorgt werden. Silent Hill: Townfall zeigte einige kurze Impressionen und gab ebenfalls ein Release im September bekannt. Am 24. soll das Spiel erscheinen. Nur einen Tag später können sich Spieler auf Onimuisha: Way of the Sword freuen. Wer sich einen Eindruck von dem asiatischen Schwert-Abenteuer verschaffen will, kann sich auf Steam bereits eine Demo herunterladen.

Das Universum rund um Control und Alan Wake erhält ebenfalls Zuwachs. Control Resonant erscheint auch am 24. September. Etwas länger lässt Ill auf sich warten. Das Spiel hat bereits in der Vergangenheit durch extrem brutale Trailer für Aufsehen gesorgt. Es gab zwar etwas neues Material, aber der Titel erscheint erst im nächsten Jahr. Gleiches gilt für das Dino-Survival-Horror-Game The Lost Wild, Auch Kemuri kommt erst 2027.

Im gleichen Jahr kommen zwei weitere Spiele, die gestern präsentiert wurden. Das Story-Abenteuer Until Dawn erhält eine Fortsetzung. Wir haben gerade erst den neuesten Titel der Entwickler von Supermassive Games angespielt. Until Dawn 2 setzt nicht etwa die Story des Vorgängers fort, sondern schickt eine Gruppe Geisterjäger ins Rennen. Diese stehen plötzlich sehr realen Albträumen gegenüber. Im Februar 2027 erscheint Tomb Raider: Fate of Atlantis. Das Spiel sollte eigentlich noch dieses Jahr starten, wurde aber verschoben. Dafür gab es immerhin einiges an Material zu sehen.

Rayman Legends erhält mit Retold ein 3D-Remake, das am 01. Oktober 2026 veröffentlicht wird. Auch zwei weitere altgediente Reihen feiern ihre Rückkehr. Mit Wings of Theve erscheint der achte Teil der Ace-Combat-Reihe nur einen Tag nach dem Rayman-Remake. Schließlich gab es auch noch einen Ausblick auf den neuen Stuntman-Teil Hollywood. Der Abschluss der Show hielt nochmal eine Überraschung bereit. Hier wurde God of War: Laufey enthüllt. Ganze 20 Minuten Gameplay zum neuen God-of-War-Ableger wurden gezeigt. Hier schlüpfen wir nicht in die Haut von Haudegen Kratos. Stattdessen spielen wir seine Frau. Diese ist zwar bereits verstorben, in einer Welt voller Götter ist das aber nur ein kleines Hindernis. Der erste Eindruck zeigt bereits, dass sie genauso wenig zimperlich ist wie ihr Gatte.