Werbung

Minecraft ist aus der Spielewelt nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile ist das Franchise rund um die Blockwelt, die ursprünglich von nur einem Entwickler geschaffen wurde, riesig. Neben dem Hauptspiel gibt es unzählige Ableger, Spinoffs und Kooperationen. Hinzu kommen Brettspiele, Plüschtiere und quasi alles, was man irgendwie mit dem Branding versehen kann. Nicht zu vergessen der Minecraft-Film von 2025, der mit Starbesetzung durch Jack Black und Jason Momoa aufwarten konnte. Es gibt also genug Material, um eine eigene Show mit Ankündigungen zu füllen. Dieses Ziel hatte sich die Minecraft Live May 2026 gesetzt. Das VOD kann auf YouTube aufgerufen werden.

In der Show gab es einen Ausblick auf die Neuerungen, die das Hauptspiel mit den nächsten Updates erreichen sollen. Unter dem Motto Chaos Cubed werden am 16. Juni 2026 die Schwefelwürfel ins Spiel eingeführt. Diese passiven Mobs springen ziellos in den Schwefelhöhlen umher. Füttert man sie mit Blöcken, erhalten sie neue Eigenschaften. Im Biom der Schwefelhöhlen gibt es auch Geysire, Zinnoberblöcke und natürlich Schwefel.

Über den Minecraft Marketplace werden Speedrun-Welten verfügbar. In der Minecraft Bedrock Edition können zwei dieser speziellen Level gespielt werden. Die Übungswelt ist dabei kostenfrei verfügbar und bietet neben Tutorials auch schon erste Herausforderungen. Für Fortgeschrittene steht dann die Speed World bereit. Das Spinoff Minecraft Dungeons soll eine Fortsetzung erhalten. Das Action-Rollenspiel erschien ursprünglich 2021 und orientiert sich an klassischen Dungeon Crawlern. Viel ist über die Fortsetzung noch nicht bekannt. Der Showcase gab immerhin einen ersten Blick auf die Concept Art des Spiels und einen neuen Mob, der im fertigen Spiel wartet. Der Twisted Warden ist ebenso groß wie langsam, verursacht aber voraussichtlich verheerenden Schaden.

Auch die Partnerschaft mit Lego wird fortgesetzt. Hier wurden die kostenlosen Chicken Mounts vorgestellt. Wer also auf einem Huhn durch die Landschaft reiten will, kann sich das Addon über den Store herunterladen. Die Tiere lassen sich optisch weiter anpassen. Zum Abschluss gab es noch einen ersten Ausblick auf den zweiten Minecraft-Film. Nach dem unglaublichen Erfolg des ersten Teils dürfte die Fortsetzung die wenigsten überraschen. Unter dem Namen A Minecraft Movie Squared erscheint der Film am 27. Juli 2027.