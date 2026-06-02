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Survival-Spiele gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Hin und wieder ist dann aber ein ungewöhnlicher Ansatz in der Masse zu finden. Ein Beispiel hierfür ist der soziale Survival-Horror von Solo-Entwickler Samuel Lehikoinen. In dem Pixelspiel, das im Februar 2026 erschienen ist, geht es um das Überleben als Arbeitsloser. Der Unemployment Simulator setzt zwar auf Humor, will aber dennoch die Folgen aufzeigen, die Arbeitslosigkeit für Geist und Körper haben kann.

Das Spiel sperrt die Spieler in der Haut eines Arbeitslosen in einer Einzimmerwohnung im Jahr 2018. Spielziel ist es, den Kreislauf aus Langzeitarbeitslosigkeit und sozialer Isolation zu überleben. Um das zu schaffen, müssen Spieler ihren Dopaminspiegel im Auge behalten. Sinkt dieser zu weit, stirbt man sprichwörtlich vor Langeweile.

Die Spieler können auch zu Drogen und Alkohol greifen, um sich bei Laune zu halten. Auch Fast Food steht auf dem Programm. In der zweiten Hälfte des Spiels steht die Nacht an. Hier versinken die Spieler in den Träumen der Spielfigur, in welchen sie sich alternative Szenarien zu ihrem Dasein ausmalt. Wer sich die Simulation selbst anschauen möchte, kann sich den Unemployment Simulator 2018 auf Steam zum Preis von 9,75 Euro selbst zulegen.