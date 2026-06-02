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Witchspire will Bauen, Survival und Abenteuer zu einem einzigen Spiel kombinieren. Zusätzlich verspricht der Titel noch eine Portion Magie. Da die Spieler in die Rolle von Hexen schlüpfen, geht es nicht mit Spitzhacke und Axt sondern mit Zauberstab und Besen auf Ressourcenjagd. Das Konzept scheint Spieler anzusprechen. Bisher wurde der Titel mehr als 300.000 Mal auf die Wunschliste gesetzt.

Die Entwickler von Envar Games versprechen eine Kombination aus drei Säulen. Einerseits soll es typische Survival-Elemente mit Bau, Upgrades und Ressourcen-Sammeln geben. Auch das Craften von Ausrüstung und der Kampf gegen wilde Tiere zählen dazu. Auf der anderen Seite soll es auch die Möglichkeit geben, Kreaturen zu sammeln.

Ähnlich wie bei Palworld oder Pokémon können Spieler magische Kreaturen fangen und sie im Kampf einsetzen. Zuvor müssen sie besiegt werden, damit die Spieler ihre Seelen zähmen können. Es soll auch seltene Varianten der Wesen geben. Wahlweise kann man seinen Begleitern auch Aufgaben zuweisen. Zuletzt gibt es noch die Erkundung der Welt. Diese ist handgefertigt und kann mit Gruppen von bis zu sechs Spielern erkundet werden. Es gibt auch verfallene Ruinen, die auf der Suche nach Geheimnissen erkundet werden können.

Jede Hexe muss sich für einen Zirkel entscheiden, dem sie folgen will. Das verleiht ihr nicht nur einzigartige Outfits, sondern gibt auch den Zugriff auf die entsprechenden Fähigkeiten des Zirkels frei. Ziel des Spiels ist es, die Verderbnis zu stoppen, die den Fortbestand der Welt gefährdet. Zudem stehen die Spieler uralten Wesen gegenüber, die die Welt einst beherrscht haben. Auf Steam kann Witchspire bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Am 10. Juni 2026 startet das Spiel zum Preis von 22,99 in den Early Access. Ein Termin für den vollständigen Release steht noch nicht fest.