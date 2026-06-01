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Auch im zweiten Jahr nach seiner Veröffentlichung arbeitet Saber Interactive aktiv an neuen Inhalten für Warhammer 40.000: Space Marine 2 (Test). Das Studio hat nun einen ersten Ausblick auf die Neuerungen im dritten Jahr des Titels gegeben und dabei bestätigt, dass weitere Erweiterungen für den Shooter bereits in Arbeit sind.

Seit seinem Erscheinen entwickelte sich das Spiel zu einem der erfolgreichsten Warhammer-Titel der vergangenen Jahre. Nach Angaben der Verantwortlichen wurde mittlerweile sogar die Marke von zwölf Millionen Spielern überschritten. Trotz der laufenden Arbeiten an einem Nachfolger soll die Unterstützung für den aktuellen Teil deshalb fortgesetzt werden.

Für das dritte Jahr sind insgesamt fünf große Inhaltsupdates vorgesehen. Diese werden unter den Versionsnummern 15 bis 19 erscheinen und neue Gameplay-Inhalte für alle Spieler bereitstellen. Nach Angaben des Publishers sollen dabei erneut Waffen, Missionen und weitere spielrelevante Erweiterungen kostenlos angeboten werden. Parallel dazu wird es einen kostenpflichtigen Season Pass mit zusätzlichen kosmetischen Inhalten geben, darunter neue Ordenspakete und spezielle Champion-Skins.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält die Ankündigung einer weiteren spielbaren Klasse. Nach dem bereits eingeführten Techmarine soll eine neue Spezialisierung das Aufgebot der Space Marines erweitern. Die Entwickler halten sich mit konkreten Details zwar noch zurück, betonen allerdings, dass es sich um eine Figur handelt, die von der Community seit längerer Zeit gewünscht wird. Die Veröffentlichung ist derzeit für die erste Hälfte des Jahres 2027 vorgesehen.

Neben neuen Inhalten soll auch die technische Weiterentwicklung des Spiels fortgesetzt werden. Saber Interactive kündigte etwa weitere Optimierungen bei Performance, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit an. Gleichzeitig wollen die Entwickler bestehende Fehler beseitigen und das Spielerlebnis nochmals verbessern.

Weitere Informationen zu den geplanten Erweiterungen sollen im September 2026 folgen. Dann möchte das Studio im Rahmen des zweiten Jubiläums von Space Marine 2 eine vollständige Roadmap für das dritte Jahr präsentieren.