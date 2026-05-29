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Bereits 1999 erschien RollerCoaster Tycoon. Die Wirtschaftssimulation wurde ursprünglich von Solo-Entwickler Chris Sawyer geschaffen. Bis heute sind elf Spiele der Reihe erschienen. Besonders erfolgreich sind dabei die ersten drei Titel der Reihe und die 2016 erschienene Neuauflage RollerCoaster Tycoon Classic. Nun hat Publisher Atari bekannt gegeben, dass diese Version ab sofort auch für Nintendo Switch 2, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist. Damit ist die klassische Freizeitpark-Simulation auf sämtlichen Konsolen der achten und neunten Generation spielbar.
RollerCoaster Tycoon Classic kombiniert die Inhalte von RollerCoaster Tycoon sowie der Fortsetzung RollerCoaster Tycoon 2. Insgesamt warten 95 Szenarien auf Spieler, die ihre eigenen Freizeitparks gestalten, Achterbahnen bauen und den laufenden Parkbetrieb managen wollen. Auch das klassische Baukastensystem für individuelle Achterbahnen ist wieder mit dabei.
Die Version für Nintendo Switch 2 bietet laut Atari eine höhere Auflösung sowie Maussteuerung über die Joy-Con-2-Controller. Besitzer der ursprünglichen Switch-Version können zudem ein Upgrade-Pack für 5 Euro erwerben, um auf die neue Version umzusteigen. Preislich liegt die Nintendo-Switch-2-Version bei 29,99 Euro. Auf PlayStation 4 und Xbox One kostet das Spiel hingegen 24,99 Euro.