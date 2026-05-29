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Infinity Ward und Activision haben gestern Abend offiziell Call of Duty: Modern Warfare 4 angekündigt. Während in den letzten beiden Jahren die Black-Ops-Reihe fortgesetzt wurde, soll nun also die Neuauflage der Modern-Warfare-Titel fortgeführt werden. Der neue Teil der Shooter-Reihe erscheint am 23. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und erstmals seit über zehn Jahren auch wieder für Nintendo Switch 2.

Ein entsprechender Reveal-Trailer steht auf YouTube zur Verfügung. Die Kampagne von Modern Warfare 4 führt Spieler in einen eskalierenden Konflikt auf der koreanischen Halbinsel. Im Mittelpunkt der Handlung steht der junge südkoreanische Soldat Private Park, der während einer nordkoreanischen Invasion ums Überleben kämpft. Parallel dazu verfolgt Modern-Warfare-Urgestein Captain Price eine Bedrohung, die laut Activision globale Konsequenzen haben könnte.

Typisch für die Reihe soll die Geschichte Spieler rund um die Welt führen. Genannt werden unter anderem Schützengräben in Korea, Häuserkämpfe in New York, Verfolgungsjagden durch Paris sowie nächtliche SAS-Einsätze in Mumbai. Zum Multiplayer wurden ebenfalls bereits erste Details genannt. Mit dem neuen Ballistic Authority-System verspricht Infinity Ward das bislang authentischste Gunplay der Modern-Warfare-Reihe. Waffen sollen präziser reagieren und Spielern mehr Kontrolle bieten. Zum Launch werden zwölf klassische Core-Maps verfügbar sein.

Hinzu kommt das dynamische Trainingsgelände namens Kill Block, das sich laut Entwickler zwischen den Matches in über 500 verschiedenen Layouts verändern kann. Der Extraktionsmodus DMZ kehrt ebenfalls zurück. Spieler sollen entweder alleine oder im Squad in ein instabiles Konfliktgebiet geschickt werden, in dem jeder Einsatz anders verläuft.

Weitere Informationen dazu sollen am 7. Juni folgen. Für die PC-Version versprechen Infinity Ward und Beenox zusätzliche Grafik-, Performance- und Anpassungsoptionen speziell für PC-Spieler. Alle weiteren Optionen rund um die Ankündigung finden sich im offiziellen Blog.