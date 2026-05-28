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Der Indie-Publisher PQube hat offiziell angekündigt, dass der Retro-Action-Platformer Aggelos mit einem zweiten Teil fortgesetzt wird. Teil 1 erschien schon 2018 und schickt die Spieler auf ein Action-RPG im 16-Bit-Look. Der Nachfolger des beliebten 2D-Abenteuers erscheint physisch für PlayStation 5 und Nintendo Switch sowie digital für Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und Xbox One. Passend zur Ankündigung wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht, der erstmals umfangreiche Gameplay-Szenen sowie neue Screenshots zeigt.

In Aggelos 2 kehren Spieler in das Königreich Lumen zurück. Dort schlüpfen sie erneut in die Rolle eines Aggelos. Diese mystischen Krieger gehören zur höchsten Ordnung der Engel. Als letzte Verteidigungslinie stellen sich diese den Streitkräften der Dunkelheit entgegen. Das Reich des Lichtgottes Balro steht nämlich kurz vor dem Untergang. Spieler können neben ihrer Engelsgestalt auch eine dämonische Form einsetzen, um die Gefahren beider Welten zu überleben.

Das Spiel baut auf dem klassischen 2D-Gameplay des Vorgängers auf und kombiniert schnelle Kämpfe mit Platforming. Neu hinzu kommen zwei miteinander verbundene Parallelwelten, die Spieler erkunden können. Dabei warten zahlreiche Geheimnisse, versteckte Wege und neue Fähigkeiten. Besonders im Fokus steht das neue Dual-Combat-System. Während die Engelsform auf defensive und kontrollierte Kämpfe setzt, bietet die Dämonengestalt deutlich aggressivere Angriffe und höhere Mobilität. Der Wechsel zwischen beiden Formen soll nicht nur im Kampf, sondern auch bei Rätseln und der Erkundung der Spielwelt eine zentrale Rolle spielen.

Weiterhin verspricht Aggelos 2 insgesamt 13 große Bosskämpfe, neue Spezialfähigkeiten wie Fliegen, Wandgriffe oder Dash-Moves sowie umfangreiche Charakterverbesserungen durch sammelbare Orbs. Optisch bleibt das Spiel seinem Retro-Stil treu und setzt erneut auf 16-Bit-Pixelgrafik.

Aggelos 2 erscheint am 27. August 2026. Interessierte können sich das Spiel bereits auf die Wunschliste packen. Der erste Teil ist aktuell um 75 % reduziert und für 3,74 Euro erhältlich.