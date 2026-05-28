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Als No Man’s Sky vor nunmehr zehn Jahren erschien, ging der Titel in schlechten Reviews beinahe unter. Seither zählt das Spiel als eines der besten Beispiele, wie ein Titel auch nach einem katastrophalen Release noch die Kurve kriegen kann. Nun hat Entwickler Hello Games ein neues Event angekündigt. The Swarm startet als mittlerweile 22. Expedition für No Man’s Sky. Das zeitlich begrenzte Event soll rund acht Wochen lang aktiv bleiben.

Spieler werden bei The Swarm zufällig einem von drei Teams zugeteilt und erhalten jeweils ein passendes Schiff sowie eine Uniform in den Farben ihres Teams. Im Mittelpunkt der Expedition steht der gemeinschaftliche Bau des sogenannten Prismatischen Kerns in der Weltraumanomalie. Der Fortschritt wird sowohl direkt im Missionslog als auch über die Galactic-Atlas-Webseite dargestellt. Um den Kern fertigzustellen, müssen alle Teams gemeinsam Missionen in den Kategorien Säuberung, Wiederherstellung und Sabotage absolvieren. Je nach Missionsart beeinflusst dies Tempo und Gleichgewicht des Baufortschritts unterschiedlich stark. Das erfolgreichste Team soll dauerhaft in der Weltraumanomalie verewigt werden.

Als Belohnung für die Eventteilnahme warten neue Poster, Aufkleber und Titel sowie Flaggen, die das jeweilige Seelenfragment repräsentieren. Außerdem können sich Spieler das neue Direwasp-Gewehr-Multitool, das Direwasp-Flightpack und ein sechsteiliges Direwasp-Anpassungsset sichern. Mit Expedition 22 führen die Entwickler außerdem zwei neue Gegnertypen ein. Neben kleinen und schnellen Swarmer-Schiffen wartet mit dem Hive of Glass ein gigantischer Bossgegner auf die Community. Darüber hinaus können abgestürzte Schwarmschiffe künftig auf Planeten entdeckt werden. Die Wracks werden von Schwarmschiffen bewacht.

Auch das Weltraumkampf-System wurde umfangreich überarbeitet. Hello Games hat unter anderem die Sichtbarkeit und Zielerfassung feindlicher Schiffe aus der Third-Person-Perspektive verbessert. Neben den neuen Inhalten liefert das Update auch zahlreiche technische Verbesserungen. Alle Änderungen finden sich im Detail auf der offiziellen Webseite.