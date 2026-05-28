Werbung

Vor einem Jahr hat Tainted Grail: The Fall of Avalon den Early Access verlassen. Das Spiel von Entwickler Questline und Publisher Awaken Realms erstellt und basiert auf dem Brettspiel Tainted Grail. Es ist schon die zweite Umsetzung nach Tainted Grail: Conquest, das bereits 2021 erschien. Bei über 31.000 Rezensionen auf Steam sind 86 % positiv.

Nun haben die Entwickler bekannt gegeben, dass man zu Feier des einjährigen Bestehens einen kostenlosen DLC veröffentlicht. Der umfangreiche Post auf Steam zeigt auch wichtige Schritte aus der Entwicklung des Spiels und gibt einen Blick hinter die Kulissen. Neben ersten Technik-Tests wird sogar der allererste Sketch des Anleitung-Gebietes gezeigt.

Das kostenlose Jubiläums-DLC ist ab sofort verfügbar und enthält Rüstungssets und Waffen sowie einen speziellen Geburtstags-Skin für Qrko. Es gibt aber auch eine neue Quest. Unter dem Namen eine mysteriöse Einladung geht es zu einer abgelegenen Feier zu Ehren von König Artus. Verfügbar wird der Auftrag nach Abschluss der Cuanacht-Story. Als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss warten fünf neue Rüstungssets, ein Zauberstab sowie ein Bogen. Jeder Gegenstand bringt neue Gameplay-Mechaniken mit sich und eröffnet zusätzliche Spielstile.

Weiterhin geben die Entwickler an, dass der Erfolg Gone Fishing angepasst wurde. Dafür mussten Spieler jeden einzelnen Fisch im Spiel einmal fangen. Dies konnte zu einer wahren Mammut-Aufgabe werden. Um den Frust für Trophäen-Jäger zu verringern, können die Fische jetzt einfach gekauft werden. Zusätzlich wurden einige Anpassungen am Angel-Minispiel vorgenommen. Wer also weiterhin alles fair und ehrlich fangen möchte, dürfte nun deutlich mehr Spaß dabei haben als zuvor. Zuletzt gibt es noch zwei neue Angel-Gegenstände. Hier warten eine königliche Angelrute und die Mütze eines Anglers.

Tainted Grail: The Fall of Avalon ist auf Steam zum Preis von 43,99 Euro verfügbar.