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Während Fans von EAs Lebens-Simulation Die Sims seit Jahren auf eine Fortsetzung warten, erschienen in den letzten Jahren einige Spiele, die sich mit dem Genre-Giganten messen wollen. So ging im Februar 2025 inZOI von Krafton an den Start. Mit beinahe 90.000 gleichzeitigen Spielern zum Start wollten sich viele Spieler einen Eindruck von dem Titel verschaffen. Das Spiel befindet sich bis heute im Early Access und kommt bei 30.000 Reviews auf immerhin 75 Prozent positive Wertungen.

Am 25. Mai 2026 hat nun das Paralives Studio das gleichnamige Spiel Paralives ins Rennen geschickt. Auch dieser Titel kommt bislang gut bei den Fans der Lebens-Simulationen an. Rund 6.000 Reviews geben 86 Prozent positives Feedback. Zum Start fanden sich beinahe 80.000 gleichzeitige Spieler ein. Mittlerweile sind es um die 50.000.

Typisch für das Genre finden Spieler hier eine offene Sandbox voller NPCs. Sie lenken das Schicksal ihrer Spielfiguren und helfen ihnen dabei, ihren persönlichen Traum oder Alptraum zu erleben. Es gibt keine vorgegebene Story und die Handlung entwickelt sich je nach Entscheidung der Spieler. Zum Spiel zählt natürlich auch der Editor, mit dem man sich sein Traumhaus selbst zusammenstellen kann. Der Katalog an Möbeln, Farben und Deko wird dabei stetig erweitert.

Ein ähnliches System bietet der Parabaukasten, in welchem man sich seine Spielfiguren komplett designen kann. Neben dem Optischen geht es hier auch um die Charakterzüge der Figuren. Einen ungefähren Fahrplan für die Early-Access-Phase gibt es auch. Angekündigt wurden hier Wetter und Jahreszeiten, Autos und Fahrräder, damit man sich schneller durch die Stadt bewegen kann und auch Boote. Die Bewohner sollen auch noch Schwimmen lernen und es werden Haustiere angekündigt. Wer sich für Paralives interessiert, der kann das Spiel auf Steam für 38,99 Euro auf Steam erstehen.