Werbung

Im Dezember 2026 wird Astroneer zehn Jahre alt. Zumindest, wenn man vom Early-Access-Start des Spiels ausgeht. Version 1.0 erschien etwas später im Februar 2019. Seither hat das Spiel alleine auf Steam fast 140.000 Bewertungen gesammelt, von denen über 90 Prozent positiv ausfallen. Das Spin Off Starseeker: Astroneer Expeditions startete kürzlich eine Open Beta. Diese läuft seit dem 30. April. Wer noch teilnehmen möchte, kann sich über die offizielle Webseite anmelden.

Nun hat der Titel einen Termin für den Start der Early-Access-Phase erhalten. Ab dem 11. Juni 2026 ist das Spiel auf Steam verfügbar. Der Preis steht zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht fest. Ein Post auf Steam präsentiert aber bereits eine Roadmap.

Die Entwickler kündigen an, das Spiel gemeinsam mit der Community verbessern zu wollen. Updates sollen monatlich erscheinen und Spieler können Feedback über Discord geben. Das erste Update soll sich auf das Gameplay auf hoher See konzentrieren. Dabei wird eine neue Region freigeschaltet und es wird eine Community-Challenge geben. Auch die Story wird erweitert und die Unterwasserregion erhält sowohl neue Sehenswürdigkeiten, als auch neue Gefahren.

Das zweite Update arbeitet an der Gipfelregion, einem neuen Schwierigkeitsgrad und dem Endgame. Außerdem wird eine weitere Region veröffentlicht, die Story wächst weiter und neben Nebenaufgaben warten auch Mini-Games und ein Ingame-Event. Update 3 bringt die Möglichkeit, Missionen anzupassen. Neben einer weiteren Region warten Sandbox-Wetter-Effekte, mehr Story, neue NPCs, neue Ausrüstung, neue Gegner und ein weiteres Ingame-Event. Zu den Updates 4 & 5 gibt es noch keine detaillierten Infos. Hier steht lediglich fest, dass weitere Events warten und man die Änderungen der vorherigen Updates mit Quality-of-Life-Verbesserungen überarbeiten will. Wann das Spiel final erscheinen soll, ist aktuell noch nicht bekannt.