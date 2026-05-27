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Dorfromantik erschien schon 2022. Das Indie-Spiel stammt vom Berliner Studio Toukana Interactive. Nach dem Release entwickelte sich das entspannte Aufbauspiel schnell zum Überraschungserfolg. Bei fast 30.000 Reviews steht der Titel auf Steam bei über 94 % positiven Bewertungen. Ein neues Spiel ging mit Star Birds bereits im September 2025 in den Early Access. Hier konnte man auch den Youtube-Kanal kurzgesagt für eine Kooperation gewinnen.
Nun haben die Entwickler angekündigt, dass sie zu ihrem Erstlingswerk zurückkehren. In weniger als einer Woche wollen sie das erste Addon für Dorfromantik veröffentlichen. Der kostenpflichtige DLC ändert nicht die eigentliche Spielmechanik. Stattdessen handelt es sich um eine optische Anpassung. Das Medieval Biome Pack verpasst dem Spiel einen mittelalterlichen Anstrich.
Spieler können nach dem Kauf Burgen und mittelalterliche Dörfer errichten. Auch werden die Fahrzeuge durch passende Pferdekutschen ersetzt. Der Preis für die Erweiterung ist aktuell noch nicht bekannt. Erscheinen wird es aber bereits am 02. Juni 2026. Zum Spielen ist das Hauptspiel Dorfromantik erforderlich. Dieses kostet auf Steam aktuell 12,99 Euro. Zum Release wird auch ein kostenloses Update veröffentlicht, das den Nachtmodus ins Spiel einführt.