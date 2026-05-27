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Wenige Tage vor dem Summer Game Fest am 5. Juni ist in Südkorea ein bislang nicht angekündigtes Spiel namens LEGO Skylines eingestuft worden. Der Eintrag nennt Paradox Interactive als Publisher und führt damit direkt in Richtung Cities: Skylines. Bestätigt ist der Titel zwar nicht, jedoch ist eine Altersfreigabe durch eine Behörde ein guter Hinweis auf eine baldige Ankündigung.

Paradox Interactive hat Cities: Skylines nach dem Ende von SimCity als zentrale Städtebau-Marke etabliert. Ein LEGO-Ableger würde die Serie gut ergänzen. Wo Cities: Skylines mit Verkehrsnetzen, Versorgung, Wirtschaft und langfristigem Stadtwachstum arbeitet, drängt die LEGO-Lizenz fast automatisch zu einem stärkeren Baukasten-Prinzip. Straßen, Gebäude und ganze Viertel passen sehr gut zum LEGO-Ansatz. Aber gerade deshalb bleibt offen, wie viel Cities: Skylines am Ende in LEGO Skylines stecken könnte, denn noch gibt es keine Angaben zu Plattformen, Entwicklerstudio, Termin, Preis oder Gameplay.

Ein vereinfachtes Wirtschaftssystem, klar erkennbare Bauabschnitte und humorvoll inszenierte Abläufe würden zu einem solchen Vorhaben sehr gut passen, jedenfalls besser als eine umfangreiche Verkehrssimulation oder durchdachte Warenketten. Eventuell lehnt man sich an LEGO Loco an, welches 1998 ermöglichte, eigene Städte mitsamt der Legofiguren zu bauen und das dabei einige Themenwelten integrierte, die es heute noch immer als klassisches LEGO-Set gibt.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob Paradox Interactive einen vollwertigen Ableger der Reihe vorbereitet oder ein eigenständiges LEGO-Spiel, das den Städtebau nur als Grundlage nutzt. Cities: Skylines II startete Ende 2023 auf dem PC und hatte mit erheblichen Performance-Problemen zu kämpfen, während die Konsolenversionen mehrfach verschoben wurden.

In der veröffentlichten Liste aus Südkorea tauchen außerdem Persona 4 Revival, Gears of War: E-Day, Ace Combat 8 und eine neue Fassung von Marvel's Guardians of the Galaxy auf.