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Embark Studios hat das Update 1.30.0 für ARC Raiders veröffentlicht und gleichzeitig Änderungen an der zukünftigen Update-Strategie angekündigt. Neben Anpassungen am Handelssystem verändert sich damit auch der bisherige Veröffentlichungsrhythmus neuer Inhalte und Patches.

Im Mittelpunkt des aktuellen Updates steht erneut die Spielökonomie rund um den Händler Ermal, der erst vor Kurzem in Speranza eingeführt wurde. Nach Rückmeldungen aus der Community hat Embark die Preise für den sogenannten Expeditions-Tresor deutlich reduziert. Die Stufen T2 bis T5 kosten nun einheitlich 200.000 Ingame-Währung. Nach Angaben der Entwickler soll dadurch der Handel zwischen Spielern und Händlern attraktiver gestaltet werden.

Zusätzlich erhalten Besitzer des Leviathan-Sets neue Farbvarianten mit den Namen Midnight und Crimson Frost. Parallel dazu wurde auch das Warenangebot von Ermal erweitert, das regelmäßig mit neuen Gegenständen aktualisiert werden soll.

Deutlich größere Auswirkungen dürfte allerdings die neue Update-Politik haben. Embark verabschiedet sich von den bisherigen monatlichen Inhalts-Updates und plant künftig nur noch zwei größere Content-Erweiterungen pro Jahr. Gleichzeitig werden kleinere Live-Updates nicht mehr in kurzen Abständen erscheinen. Stattdessen setzt das Studio nun auf einen Drei-Wochen-Rhythmus.

Laut Embark sollen die einzelnen Updates künftig umfangreicher ausfallen und mehr Raum für tiefgreifende Anpassungen bieten. Der Fokus liegt damit stärker auf spielerischen Verbesserungen und Community-Feedback, während kleinere kosmetische Inhalte oder kurzfristige Ergänzungen in den Hintergrund rücken.

Ganz ohne regelmäßige Änderungen bleibt das Spiel dennoch nicht. Wöchentliche Rotationen im Ingame-Store sowie bei den Trials sollen weiterhin bestehen bleiben. Auch Hotfixes für kritische Probleme will das Studio weiterhin kurzfristig veröffentlichen, falls notwendig.

Mit dem Strategiewechsel reagiert Embark auf den steigenden Entwicklungsaufwand eines langfristig unterstützten Extraction-Shooters. Statt möglichst häufig neue Inhalte zu veröffentlichen, möchte das Studio die Entwicklungszeit nun stärker bündeln und größere Aktualisierungen gezielter vorbereiten.