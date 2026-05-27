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Sony hat eine neue Funktion entwickelt, um Wartezeiten während des Spielens effektiver ausgestalten zu können. Ein kürzlich veröffentlichtes Patent beschreibt ein KI-gestütztes System, das Spielenden während Ladebildschirmen oder Matchmaking-Phasen automatisch passende Inhalte einblenden kann.

Laut den Unterlagen soll eine künstliche Intelligenz im Hintergrund analysieren, wie lange eine aktuelle Wartezeit voraussichtlich andauert. Basierend auf dieser Einschätzung würde das System automatisch Inhalte auswählen, die zeitlich exakt in das verfügbare Fenster passen. Die Darstellung erfolgt dabei in einem Bild-im-Bild-Modus, ohne den eigentlichen Spielbildschirm vollständig zu verdecken.

Die möglichen Inhalte reichen laut Patent von kurzen Gameplay-Tipps bis hin zu Statistiken, Taktikhinweisen oder Videoanalysen. Denkbar wären insbesondere Kartenübersichten, Informationen zu gegnerischen Spielstilen oder Hinweise zu Waffen und Ausrüstung vor einem Multiplayer-Match.

Die KI soll dabei dynamisch reagieren. Dauert eine Matchsuche beispielsweise nur etwa eine Minute, könnte automatisch ein entsprechend kurzer Clip eingeblendet werden, der kurz vor Spielbeginn endet. Falls das Matchmaking schneller abgeschlossen wird als erwartet, sieht das System laut Patent vor, Inhalte intelligent auszublenden oder zu überspringen, damit der Spielfluss nicht unterbrochen wird.

Neben hilfreichen Informationen eröffnet die Technik allerdings auch andere Möglichkeiten: Branchenbeobachter weisen darauf hin, dass sich solche Wartefenster theoretisch ebenso für Werbeeinblendungen oder Promotion-Inhalte nutzen ließen. Im Patent selbst wird Werbung zwar nicht ausdrücklich erwähnt, dennoch gilt dieser Einsatzbereich als naheliegend.

Ob die Funktion tatsächlich in einer zukünftigen PlayStation-Version oder einem konkreten Spiel erscheint, bleibt offen. Wie bei vielen Patentanmeldungen handelt es sich zunächst lediglich um ein technisches Konzept. Dennoch zeigt die Entwicklung, dass Sony weiterhin nach Möglichkeiten sucht, ungenutzte Wartezeiten innerhalb der Benutzeroberfläche aktiver einzubinden.