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Mehr als zehn Jahre nach dem ursprünglichen Start und nach über 60 Millionen verkauften Exemplaren legt CD Projekt Red bei The Witcher 3 noch einmal nach. Mit Songs of the Past hat das Studio heute überraschend eine dritte Erweiterung angekündigt, die 2027 für Windows-PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll. Für die Nintendo Switch oder die ältere Konsolengeneration gibt es dagegen keine offizielle Ankündigung.

Dass Songs of the Past nur für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt ist, passt zur Entwicklung der vergangenen Jahre. The Witcher 3 erhielt Ende 2022 ein großes Next-Gen-Update mit angepasster Grafik, kürzeren Ladezeiten, Raytracing-Funktionen, Performance-Modus und zusätzlichen Inhalten. Auf dem PC kamen später weitere Patches hinzu, weil gerade die Raytracing-Version zum Start technisch nicht sauber lief. Außerdem veröffentlichte die Community eine eigene Technik-Mod. Die nun schon dritte Erweiterung dürfte deshalb auf dieser aktuellen Fassung aufbauen.

Der Zeitpunkt ist ungewöhnlich. Hearts of Stone erschien 2015, Blood and Wine folgte 2016 und galt lange als Schlusspunkt für Geralts Reise im Spiel. Gerade Blood and Wine setzte mit einem Umfang von teils deutlich mehr als 20 Stunden einen neuen Maßstab, der eher an ein eigenständiges Rollenspiel erinnerte als an einen klassischen DLC. Songs of the Past stellt Geralt von Riva erneut in den Mittelpunkt. Wirklich viel verrät CD Projekt Red jedoch nicht. Es geht um ein neues Abenteuer des Hexers. Weitere Informationen sollen im Spätsommer erfolgen, auch ein Teaser oder gar einen Trailer gibt es bislang nicht.

Entwickelt wird die Erweiterung gemeinsam mit Fool's Theory. Das polnische Studio arbeitet bereits am Remake des ersten Witcher-Spiels auf Basis der Unreal Engine 5 und beschäftigt laut CD Projekt Red mehrere Entwickler, die schon an The Witcher 3 beteiligt waren. Songs of the Past muss nicht nur neue Inhalte liefern, sondern Ton, Questdesign und technische Basis eines Spiels treffen, das über Jahre gewachsen ist. Parallel arbeitet CD Projekt Red längst an The Witcher 4.