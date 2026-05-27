Werbung

Der 26. Mai 2026 galt für Grand Theft Auto VI ursprünglich mal als Releasetag, wurde Ende des vergangenen Jahres jedoch auf den 19. November 2026 nach hinten verschoben. Seitdem hält Rockstar Games immer wieder an diesem Termin fest, weshalb die Gerüchteküche davon ausging, dass man das alte Datum immerhin für die Veröffentlichung des dritten Trailers, welcher schon seit Wochen aussteht, oder gar für den Start des Vorverkaufs nutzen werde. Beides ist nicht geschehen. Stattdessen nutzten gestern zahlreiche Scammer und Betrüger das einstige Erscheinungsdatum für den heiß erwarteten Open-World-Kracher für sich aus.

Seit gestern kursieren zahlreiche Betrugsseiten, Fake-Beta-Angebote und manipulierte Downloads im Netz. Nach Angaben von NordVPNs Threat-Intelligence-Team versprachen Betrüger auf Fake-Webseiten exklusive Beta-Keys für PlayStation 5 und Xbox Series X|S und leiteten nach Formularen und angeblichen Bot-Prüfungen auf Abo-Fallen, unerwünschte Anwendungen oder weitere schadhafte Downloads um. Der Köder richtete sich dabei überwiegend an Konsolenspieler, wobei es Windows-Nutzer noch heftiger treffen konnte, die nach angeblichen Spieldateien und neuen Informationen zu GTA 6 gesucht hatten.

NordVPN beschreibt Klone bekannter Repack- und Download-Seiten, über die manipulierte Installer verteilt wurden. Verteilt wurde hier unter anderem Malware, die Speicherbereiche verändern kann und Kontakt zu externen Servern aufnimmt, um weitere Schadsoftware zu laden. Selbst bei Mobilfunknutzern wurde der Titel genutzt, um Android-Nutzern zu schaden. Eine App unter dem Namen "GTA 6 Beta" zeigt laut NordVPN Rockstar-Branding und ein Intro-Video, enthält aber natürlich kein komplettes Spiel. Stattdessen blendet sie Vollbildwerbung ein und leitet auf externe Seiten weiter, die weitere Downloads oder kostenpflichtige Angebote ausspielen. Rockstar Games hat für GTA 6 bislang noch keine mobile Version angekündigt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Dazu kommen Phishing-Seiten für Rockstar-Social-Club-Zugänge. NordVPN spricht von hunderten nachgebauten Login-Seiten, die teils auf Plattformen wie GitHub oder Vercel liegen. Für Angreifer ist das günstig zu erstellen und ausreichend glaubwürdig, um einfache Filter zu umgehen. Gestohlene Konten haben eine hohe Chance, um Zugang zu GTA Online zu bekommen. Diese Daten reichen etwa für Weiterverkauf, Ingame-Betrug oder weitere Malware-Verteilung aus.

Rockstar Games lässt seine Fans derweil noch weiter warten. Am 19. November 2026 soll der Titel planmäßig für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.