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Mit Last Time I Saw You veröffentlichte Maboroshi Artworks 2024 ein Coming-of-Age-Abenteuer im Japan der 80er Jahre. Das 2D-Erkundungsspiel setzte eher auf eine lockere Atmosphäre. Mit dem neuen Titel SOMBRAS: negative frames wollen die Entwickler nun einen anderen Weg gehen. Zusammen mit Entalto Publishing soll das Spiel ihr erstes First-Person-Horror-Abenteuer werden. Das narrative Spiel mit Fokus auf Fotografie erscheint planmäßig schon im vierten Quartal 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PC.

Wie schon zuvor widmet sich das Studio erneut einer emotionalen Geschichte mit japanischem Setting. Dieses Mal geht es allerdings zurück in die 2000er Jahre. Im Mittelpunkt steht die japanisch-spanische Fotografie-Studentin Shiomi Alterio, die nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrem Vater in einer kleinen japanischen Stadt lebt. Eines Nachts wird sie jedoch in eine düstere Spiegelwelt gezogen. Neben bedrohlichen Schatten und verzerrten Schauplätzen gibt es dort jede Menge mysteriöse Mädchen, die alle wie Shiomi aussehen.

Die Entwickler wollen leichte Horror-Elemente mit Themen rund um Jugend, Kunst, Identität und problematische Familienverhältnisse mischen. Spieler erkunden eine surreale Version von Shiomis Heimatstadt, fotografieren ungewöhnliche Motive und entwickeln ihre Filmrollen, um neue Inspirationen und Kamera-Upgrades freizuschalten. Gleichzeitig gilt es, unheimliche Begegnungen zu überstehen, okkulte Gegenstände zu sammeln und die verschiedenen Fragmente von Shiomis Persönlichkeit wieder zusammenzuführen.

Die Kamera spielt dabei nicht nur erzählerisch, sondern auch spielerisch eine zentrale Rolle. Durch das Fotografieren von besonderen Orten und Ereignissen sollen neue Wege freigeschaltet und Geheimnisse der Welt entdeckt werden. Zusätzlich verspricht das Spiel Verfolgungssequenzen und eine bedrückende Atmosphäre zwischen psychologischem Horror und melancholischer Coming-of-Age-Geschichte. Interessierte können sich den Titel bei Steam bereits auf die Wunschliste setzen.