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Epic Games hat überraschend die Unreal Engine 6 angekündigt. Die Enthüllung erfolgte während des RLCS Paris Major, einem großen E-Sport-Turnier rund um Rocket League. Gleichzeitig präsentierte das Unternehmen erste Szenen des Spiels auf Basis der neuen Engine-Generation.

Die Vorstellung kommt vergleichsweise früh. Erst 2022 wurde die Unreal Engine 5 offiziell für Entwickler freigegeben, nachdem Fortnite bereits Ende 2021 intern auf die neue Technik umgestellt worden war. Seitdem gehört die Engine zu den wichtigsten Werkzeugen im AAA-Bereich und kommt unter anderem bei zahlreichen aktuellen Großproduktionen zum Einsatz.

Für die Demonstration der Unreal Engine 6 setzt Epic Games auf Rocket League, das bislang noch auf der inzwischen über zehn Jahre alten Unreal Engine 3 basiert. Dass Epic Games für die Enthüllung ausgerechnet Rocket League auswählte, gilt in der Branche als naheliegend. Entwickler Psyonix gehört bereits seit 2019 zu Epic Games. Zudem dürfte der Sprung zwischen der alten Unreal Engine 3 und der neuen Technologie hier besonders deutlich sichtbar ausfallen.

Durch den Wechsel auf die neue Technik erhält das Spiel so sichtbar modernisierte Grafikdetails. Im gezeigten Trailer waren überarbeitete Licht- und Schatteneffekte, realistischere Reflexionen sowie deutlich detailliertere Oberflächen zu sehen. Vor allem Fahrzeuge und Spielfeld wirkten wesentlich plastischer als bisher.

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Technische Details zur neuen Engine hält Epic Games bislang allerdings noch weitgehend unter Verschluss. Weder konkrete Hardware-Anforderungen noch neue Kernfunktionen wurden bislang ausführlich vorgestellt. Auch ein offizieller Veröffentlichungstermin fehlt weiterhin. Branchenbeobachter rechnen damit, dass erste Entwickler-Versionen frühestens 2027 erscheinen könnten. Ein vollständiger Release der Engine dürfte wohl erst deutlich später folgen.

Klar ist jedoch, dass die Unreal Engine 5 weiterhin langfristig eine zentrale Rolle spielen wird. Viele Studios befinden sich noch mitten im Umstieg auf die aktuelle Generation oder schöpfen deren Möglichkeiten erst nach und nach aus. Die Unreal Engine 6 versteht sich deshalb vorerst eher als technischer Ausblick auf kommende Entwicklungen.