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Cloud Imperium Games hat mit seinem Langzeitprojekt Star Citizen einen weiteren Meilenstein erreicht. Am 24. Mai 2026 überschritt die Crowdfunding-Kampagne erstmals offiziell die Marke von einer Milliarde Dollar. Trotz der enormen Finanzierungssumme befindet sich das Weltraumspiel auch nach 14 Jahren Entwicklung weiterhin im Aufbau.

Das Studio wurde 2012 von Chris Roberts und Ortwin Freyermuth gegründet. Von Beginn an setzte das Unternehmen auf eine Finanzierung durch die Community statt auf klassische Publisher oder externe Investoren. Nach Angaben von Cloud Imperium Games fließen die Einnahmen zudem direkt in die Weiterentwicklung des Online-Universums, die technische Infrastruktur sowie die Einzelspieler-Kampagne "Squadron 42".

Während Star Citizen als fortlaufend spielbares Online-Projekt regelmäßig erweitert wird, sorgt insbesondere die lange Entwicklungszeit von "Squadron 42" seit Jahren für Diskussionen. Ursprünglich war die Veröffentlichung der Kampagne bereits für 2016 vorgesehen. Ende 2025 erklärte das Studio, dass die Kampagne inzwischen vollständig spielbar sei und sich nur noch in der Optimierungs- und Bugfixing-Phase befinde. Einen konkreten Releasetermin gibt es allerdings weiterhin nicht.

Die Finanzierung mittels Crowdfunding trägt das Projekt jedoch nach wie vor: Allein im Jahr 2025 nahm Cloud Imperium Games nach eigenen Angaben mehr als 140 Millionen Dollar ein. Bereits Ende November 2025 lag die Gesamtsumme bei rund 900 Millionen Dollar. Innerhalb weniger Monate kamen damit weitere 100 Millionen hinzu.

Ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells sind digitale Raumschiffe und Zusatzinhalte, die Spieler gegen Echtgeld erwerben können. Einige dieser Schiffe werden zu besonders hohen Preisen angeboten. Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt etwa die Anvil Odin, ein Großkampfschiff der Battlecruiser-Klasse, das für 5.900 Dollar verkauft wurde. Der Zugang zum Kauf war dabei auf ausgewählte Mitglieder des sogenannten Odin-Founders-Club beschränkt.

Trotz der anhaltenden Kritik an Entwicklungsdauer und Umfang gehört Star Citizen weiterhin zu den erfolgreichsten Crowdfunding-Projekten der Videospielbranche, obwohl offen bleibt, wann das Projekt endlich seinen endgültigen Release-Zustand erreichen wird.