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Nachdem Helldivers 2 lange mit einer schwachen Upscaling-Basis auskommen musste, schiebt Arrowhead am 27. Mai unter dem Namen "Optimizing Liberty" einen großen Patch nach. Das Update bringt moderne Skalierer auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und soll somit vorrangig die Leistung und Bildschärfe des Koop-Shooters verbessern. Auf dem PC deckt Arrowhead künftig alle aktuellen GPU-Techniken ab. Laut Steam-Ankündigung unterstützt Helldivers 2 nach dem Patch FSR 4.0.3 auf passenden AMD-Grafikkarten und außerdem FSR 3.1.5, DLSS 4.5 und XeSS 3.0. Für NVIDIA-Karten kommt zudem Reflex hinzu, AMD-Nutzer erhalten dagegen Anti-Lag 2. Beide Funktionen erhöhen die Bildrate und senken die Eingabelatenz.

Auf den Konsolen fällt die Verteilung einfacher aus: Die Sony PlayStation 5 Pro erhält PSSR 1, also Sonys Upscaler für die stärkere PlayStation-Variante. Die reguläre PlayStation 5 und die Xbox-Konsolen setzen hingegen auf FSR 3.1. Dazu kommen Variable Refresh Rate für die Sony-Konsolen, Variable Rate Shading sowie Dynamic Resolution Scaling. Letzteres senkt oder erhöht die Renderauflösung je nach Last, um Einbrüche abzufangen. Im Performance-Preset von PS5 und Xbox Series X soll die Auflösung auf 1.440p steigen.

Arrowhead arbeitet dafür erneut mit Nixxes zusammen. Das PlayStation-Studio hatte bereits bei der massiven Reduzierung der PC-Installationsgröße geholfen. Damals schrumpfte Helldivers 2 von über 150 GB auf nicht ganz 25 GB und damit auf nur noch einen Bruchteil. Bei "Optimizing Liberty" geht es nun nicht um Speicherplatz, sondern um Renderpfad, Latenz und Lastverteilung.

Weitere Performance-Arbeiten sollen im Sommer folgen. Zuletzt geriet der Titel wegen Patch-Problemen immer wieder in die Kritik. Die zuletzt von der Community angemahnten Balance- und Content-Fragen bleiben weiter ungeklärt. Das Update soll mit zusätzlichen Fixes am 27. Mai ausgerollt werden.