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Nachdem Rockstar Games Grand Theft Auto VI im vergangenen Jahr auf den 19. November 2026 verschoben und zuletzt immer wieder bestätigt hatte, an diesem Termin festzuhalten, setzt Take-Two das Datum gewissermaßen erneut in die Finanzplanung. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet der Publisher nämlich mit Umsätzen in Höhe von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar. Das sind keine reinen Umsatzzahlen für den heiß erwarteten Open-World-Kracher, vielmehr bestätigt dies den geplanten Start von GTA 6. Rockstar Games führt auf der offiziellen GTA-VI-Seite weiter den 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Fassung fehlt weiterhin, ein späterer PC-Release ist wahrscheinlich, aber nicht bestätigt.

Daneben läuft die nächste Gerüchtewelle zum dritten Trailer. Mehrere Berichte und Fan-Theorien deuten hierfür den 26. Mai 2026 an und damit schon kommenden Dienstag. Dieses Datum wäre nicht ganz zufällig gewählt. Vor der jüngsten Verschiebung war der 26. Mai selbst der offizielle Veröffentlichungstermin. Dazu kommt die sogenannte 177-Tage-Theorie: Bei Red Dead Redemption 2 erschien der dritte Trailer 177 Tage vor dem Release, und der 26. Mai liegt bei GTA 6 exakt 177 Tage vor dem neuen November-Termin. Bestätigt ist das aber ebenfalls nicht, Rockstar Games hat bislang noch keinen dritten Trailer angekündigt. Der zweite Trailer erschien vor über einem Jahr.

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Auch die jüngsten Gerüchte zum Start der Vorbestellungen sind bislang nicht bestätigt. Ein angeblicher Best-Buy-Hinweis auf Vorbestellungen ab dem 18. Mai blieb ohne Folgen. Laut GamesRadar und Bloomberg wusste Take-Two-Chef Strauss Zelnick nicht, woher das Gerücht stammt. Gleichzeitig verwies er auf den Sommer als Startpunkt für die Vermarktung des Titels. Ein neuer Trailer würde in den Zeitraum gut passen und ist eigentlich längst überfällig.

Zum Spiel selbst hat Rockstar Games seit dem zweiten Trailer deutlich mehr gezeigt. GTA 6 führt zurück nach Vice City und in den Bundesstaat Leonida. Im Zentrum stehen Jason Duval und Lucia Caminos, die nach einem misslungenen Coup tiefer in eine kriminelle Verschwörung geraten. Dazu kommen mehrere Nebenfiguren und Schauplätze, darunter Ambrosia, Mount Kalaga und die Keys. Gameplay, Technik und Spielsysteme hält Rockstar dagegen weiter knapp.