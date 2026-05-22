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Um die Attraktivität und Aktivität auf seiner digitalen Spielevertriebsplattform hochzuhalten, gibt es bei Epic Games immer wieder Gratis-Titel zum Download. Zum Freitag hin hat die Spieleschmiede die nächsten kostenlosen Beigaben freigeschaltet. Die fallen dieses Mal größer aus als viele der üblichen Wochenangebote. Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft kann bis zum 28. Mai 2026 um 17:00 Uhr kostenlos in die Bibliothek gelegt werden. Regulär kostet die Retro-Sammlung 26,99 Euro.

Der Titel bündelt die ersten drei Hauptspiele der Serie und damit den Kern der Core-Design-Jahre: Tomb Raider, Tomb Raider II und Tomb Raider III. Ursprünglich erschienen die überarbeiteten Remaster-Versionen im Frühjahr 2024. Enthalten sind außerdem Unfinished Business, Golden Mask und The Lost Artifact. Alle drei Titel bringen vorrangig eine überarbeitete Grafik, die sich aber jederzeit auf den alten Polygon-Look umschalten lässt. Dazu kommen ein Foto- und der Challenge-Mode. Letzterer erlaubt erneute Durchläufe mit eigenen Modifikationen. Über Erfolge lassen sich laut Store-Angaben zehn zusätzliche Outfits freischalten, die Laras Fähigkeiten verändern.

Passend dazu sind die PC-Anforderungen niedrig. Der Epic-Games-Store nennt als Mindestvoraussetzung unter Windows einen Intel Core i3-3240 oder AMD FX-4100, 4 GB RAM, eine NVIDIA GeForce GT 730 oder eine AMD Radeon R7 240 und 5 GB Speicherplatz. Empfohlen werden Windows 10 64 Bit, erneut 4 GB Arbeitsspeicher und 6 GB freier Speicher. Damit lassen sich die Titel theoretisch auch auf älteren Büro- oder Wohnzimmer-Rechnern ausprobieren.

Parallel verschenkt Epic Games Down in Bermuda, das als kleineres Adventure aber klar im Schatten des Lara-Croft-Pakets steht. Nach Ablauf der Aktion sollen am 28. Mai wieder zwei Mystery Games folgen. Fans der Serie können das 2013 erschienene Tomb-Raider-Abenteuer seit wenigen Wochen im Übrigen auch auf dem iPhone und Android-Smartphone genießen.