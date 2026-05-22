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In diesem Jahr fand das Warhammer Skulls Festival schon zum zehnten Mal statt. Der jährliche Showcase von Games Workshop dreht sich ausschließlich um die digitalen Umsetzungen aus dem Warhammer-Universum. Entsprechend hofften viele Fans bereits im Vorfeld auf News zu den kommenden großen Titeln Dawn of War IV und Total War Warhammer 40.000. Wer die knapp 45-minütige Show verpasst hat, kann das VoD auf YouTube abrufen.

Den Einstieg machte ein Trailer für das kommende Warhammer 40.000 Dark Heresy. Wir hatten schon im letzten Jahr die Gelegenheit, das CRPG in einer frühen Alpha-Version zu testen. Der geistige Vorgänger Warhammer 40.000 Rogue Trader wird im Sommer noch einen DLC erhalten. In The Infinite Museion werden die Spieler mit dem Necron Trazyn konfrontiert. Das Addon erscheint am 11. Juni 2026. Das verrückte Ork-Rennspielgeballer Speed Freekz ist nun auch auf Konsolen inklusive Crossplay verfügbar. Zum Konsolenrelease gibt es auch einen Leveleditor und einen Community-Workshop.

Im Verlauf der Show wurden auch mehrere Crossovers angekündigt. Die beliebten Deathcorps of Krieg hatten einen Auftritt im blutigen Trailer zu einem Crossover zwischen Rust und Warhammer 40k. In Kooperation mit GOG gibt es aktuell einen Sale für Warhammerspiele auf der Plattform. Auf Steam gibt es die Warhammer Classics Collection, über die wir bereits berichteten. Sie fasst ältere Spiele des Universums zu einer Sammlung auf Steam zusammen. In einer weiteren Kooperation warten Warhammer-Inhalte auf Spieler des Multiplayer-Shooters Helldivers 2.

Im Mobile-Bereich gab es viele Ankündigungen. Passend zur kommenden 11. Warhammer Edition, die die Spieler nach Armageddon führt, gibt es nun auch eine Armageddon Kampagne und neue Karten für das Mobile-Game Warhammer Combat Cards. Für einen Ingame-Bonus gibt es den Code SKULLS26. Auch Tacticus erhält neue Inhalte. Sie bereiten sich auf das kommende Dawn of War IV vor. Dazu zählt auch die Rückkehr des Scout Captain Cyrus, der aus den älteren Serien-Teilen bereits bekannt ist. Auch hier gibt es einen Code für Goodies: TACTISKULLS26. Tatsächlich folgte noch eine analoge Ankündigung. Mit The Art of Warhammergames soll ein Buch erscheinen, das Concept-Art und mehr aus den bislang erschienenen Spielen zeigt.

Das rundenbasierte Taktikspiel Warhammer Mechanicus 2 präsentierte neues Ingame-Material und wurde heute veröffentlicht. Auch der Top-Down-Autobattler Warhammer Survivors zeigte neues Gameplay. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit den Schöpfern des Indie-Hits Vampires Survivors. Es wurde erstmals angekündigt, dass das Spiel auch für Mobilgeräte erscheinen soll. Zudem wurde noch während der Show eine erste spielbare Demo auf Steam veröffentlicht. Battlesector erhält mit Ultramarines eine Erweiterung und ist vom 21. Bis 24. Mai kostenlos auf Steam spielbar.

Auch der Retro-Shooter Boltgun 2 hatte einen Auftritt. Hier war zu sehen, dass wir nun die Wahl zwischen zwei spielbaren Charakteren haben. Wie schon im Vorgänger gibt es sehr viel Blut und 2D Sprites zu sehen. Auch hier wurde heute eine Steam-Demo veröffentlicht. Passend zum Spiel wurden zwei Xbox Controller im passenden Skin angekündigt. Teil eins des Shooters soll noch in diesem Jahr mit dem Namen Boltgun Boom als mobile Umsetzung erscheinen.

Der Höhepunkt des Abends dürfte für viele das Material zu Dawn of War IV gewesen sein. Besonders, da nun auch endlich ein Release angekündigt wurde. Am 17. September 2026 schickt das Spiel vier Fraktionen in die ewige Schlacht um den Planeten Kronus. Im selben Zug wurden die Pläne für das erste Jahr des Spiels präsentiert. Neben neuen Game-Modi soll es im Winter 2026 auch den ersten kostenpflichtigen DLC geben, der eine neue Geschichte hinzufügt. Die Erweiterung Aftermath folgt später und bringt eine neue Fraktion und noch mehr Kampagne. Total War Warhammer 3 erhält mit Bhashiva einen neuen Character Pack. In einem kurzen Teaser zeigte sich auch das bislang nur angekündigte Total War Warhammer 40.000. Thematisch wird sich das Spiel wohl auch um die kommende neue Warhammer Edition und die Schlacht um Armageddon drehen. So war der berühmte Kommandant Yarrick aus dem Off zu hören, wie er zur Schlacht gegen die Orks rief.

Für den aktuell beliebtesten Warhammer-Titel Space Marine 2 erscheint ein großes kostenloses Update. Enthalten sind neue Missionen, neue heroische Varianten verschiedener Waffen, sechs neue Rüstungsteile und ein Update für den Belagerungsmodus. Gleichzeitig erscheint der kostenpflichtige zweite Season Pass. Den Abschluss machte die Ankündigung der Skitarii Deluxe Edition für Warhammer Darktide, die im Juni erscheinen soll. Eine letzte Premiere war die Vorstellung von Age of Sigmar Deathmaster. Der Titel soll 2027 für PlayStation, Xbox, Switch und PC erscheinen. Spieler können sich auf einen 2D Plattformer rund um die Skaven freuen.