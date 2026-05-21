Werbung

Als wir letztes Jahr im Umfeld der gamescom bei NVIDIA zu Besuch waren, konnten wir dort unter anderem World of Tanks: HEAT anspielen. Der Titel wurde tatsächlich erst an der Opening Night Live der Messe angekündigt. Danach wurde es etwas ruhiger um das Spiel. Ein Release-Datum gab es damals auch noch nicht. Das hat sich nun geändert.

Überraschend haben die Entwickler von Wargaming die geplante Veröffentlichung angekündigt und Fans müssen nicht mehr lange warten. Das Spiel soll bereits in weniger als einer Woche online gehen. Ab dem 26. Mai 2026 kann World of Tanks HEAT auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und NVIDIA GeForce Now gespielt werden. Crossplay und Cross-Progression werden ab Release verfügbar sein. Genau wie das Hauptspiel World of Tanks soll auch HEAT kostenlos verfügbar sein.

Der Unterschied zum Vorgänger von 2010 besteht im Gameplay. Die Entwickler selbst bezeichnen ihren Titel als eine Art Hero-Shooter. Während es etliche Vertreter dieses Genres gibt, dürfte HEAT der einzige Hero-Shooter mit Panzern werden. Während bisher der Fokus eher auf taktischem Vorgehen lag, geht es hier wesentlich schneller und actionlastiger zu. Die Helden werden von sogenannten Agenten gestellt, die jeweils eine bestimmte Rolle innerhalb des Teams einnehmen. Zur Wahl stehen hier klassische Archetypen wie Angreifer, Verteidiger und andere. Die richtige Kombination aus Agent und Panzer soll den Sieg bringen.

Gespielt wird entweder in Matches von 5 gegen 5 oder 10 gegen 10. Wargaming hat für HEAT auch eine komplett neue Engine entwickelt, anstatt die Vorlage von World of Tanks zu nutzen. Das neue System unterstützt Partikeleffekte und VFX. Storytechnisch spielt HEAT in einer alternativen Zeitlinie der Nachkriegszeit. Während sich die Menschheit nach außen in einer Phase der Harmonie befindet, läuft hinter den Kulissen ein brutales Wettrüsten um die besten Panzer. Wer sich das Spiel schon jetzt auf die Wunschliste setzen will, findet World of Tanks HEAT auf Steam.