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2020 veröffentlichte das dänische Entwicklerstudio den Koop-Shooter Deep Rock Galactic. Zunächst war das Spiel nur auf PC und Xbox One verfügbar. Eine Playstation-Version folgte zwei Jahre später. Das Spiel erreichte auf metacritic einen Metascore von 85 und einen User Score von 8,3. 2024 erschien Deep Rock Galactic Survivor. Das Spiel wechselte das Genre zum Top-Down-Shooter und konnte tatsächlich eine noch größere Reichweite aufbauen.

Gestern startete ein weiterer Ableger in den Early Access. Deep Rock Galactic Rogue Core sieht auf den ersten Blick wieder aus wie das Hauptspiel. Spieler gehen in Gruppen von bis zu vier Zwergen gemeinsam auf Rohstoffjagd. Statt Top-Down gibt es auch wieder Ego-Perspektive. Neu sind die Roguelite-Elemente, auf die bereits der Namenszusatz anspielt.

Jede Mission wird nur mit der Grundausrüstung gestartet. Verbesserungen, Skills und besseres Equipment müssen innerhalb der Level gesucht werden. Da diese Items zufällig in der Welt platziert werden, müssen sich die Spieler immer an die entsprechenden Umstände anpassen und ihre Builds auf den gefundenen Materialien basieren. Im Unterschied zum Roguelike soll es hier einen dauerhaften Charakterfortschritt zwischen den einzelnen Runs geben.

Die Entwickler betonen, dass man sich für einen Koop-First-Ansatz entschieden hat. Der Titel ist also klar auf den Multiplayer ausgelegt. Bei den verschiedenen Mechaniken werden auch bekannte Skills und Werkzeuge aus Deep Rock Galactic entliehen. Zusätzlich will man dafür sorgen, dass die Spieler einen gemeinsamen Build für ihr Team entwickeln. In der Steambeschreibung erläutern die Entwickler auch, wieso sie ein eigenes Spiel und keinen DLC veröffentlicht haben. Primär wollte man sich weder beim Umfang noch den Ambitionen zurückhalten. Auch konnte man bei den neuen Systemen experimentieren, ohne sich durch das Hauptspiel zu limitieren. Wie lange Deep Rock Galactic Rogue Core im Early Access bleibt, ist nicht bekannt. Auf Steam ist der Titel für 29.,99 Euro erhältlich.