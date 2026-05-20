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Sid Meier's Civilization VII erhält mit dem neuen "Test of Time"-Update eine umfassende Überarbeitung. Nach dem eher verhaltenen Interesse durch viele Fans arbeitet Entwickler Firaxis Games bereits seit Monaten an grundlegenden Anpassungen des Strategiespiels, um die Attraktivität des Titels zu erhöhen. Das große Update steht nun kostenlos für alle Spieler bereit und verändert zentrale Systeme des Spiels.

Eine der größten Änderungen betrifft den Wechsel zwischen den Zeitaltern. Bislang mussten Spieler beim Übergang in eine neue Epoche automatisch eine andere Zivilisation übernehmen. Dieses System sorgte innerhalb der Community für viel Kritik, da viele Partien dadurch ihren roten Faden verloren. Mit dem neuen Update wird der Zivilisationswechsel nun optional. Wer möchte, kann ab sofort die ursprünglich gewählte Fraktion über den gesamten Spielverlauf hinweg behalten. Auch computergesteuerte Gegner behalten ihre Identität dann dauerhaft bei.

Firaxis hat darüber hinaus zahlreiche weitere Inhalte überarbeitet. So enthält das Update 175 neue Musikstücke mit einer Gesamtspielzeit von mehr als neun Stunden. Die neuen Tracks decken höhere Zeitalter bereits bekannter Fraktionen ab, die im Spielverlauf durch den Zivilisationswechsel bisher ausschieden. Parallel dazu entstanden neue Gebäudemodelle und weitere visuelle Anpassungen, damit bestehende Zivilisationen glaubwürdig über mehrere Epochen hinweg dargestellt werden können.

Auch die Siegbedingungen wurden neu strukturiert. Militärische, kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche Siege bleiben zwar erhalten, basieren nun jedoch stärker auf einem langfristigen Punktesystem. Fortschritte aus früheren Zeitaltern wirken sich damit direkter auf spätere Spielphasen aus. Wer gewinnen möchte, muss über längere Zeiträume hinweg eine stabile Dominanz gegenüber rivalisierenden Reichen aufbauen.

Neu hinzu kommt außerdem der Kartentyp "Fractal Continents", welcher abwechslungsreichere Weltkarten erzeugen soll. Zusätzlich erweitert Firaxis das Spiel um Alexander den Großen als kostenlosen neuen Anführer. Seine Fähigkeiten kombinieren militärische Expansion mit kulturellen Boni und stärken Armeen, abhängig von kontrollierten Städten und Weltwundern.

Seit der Veröffentlichung im Februar 2025 kämpft Civilization 7 mit Kritik aus der Community und mauen Spielerzahlen. Laut Daten von SteamDB lagen sowohl Sid Meier's Civilization VI als auch Sid Meier's Civilization V vor dem Update teils deutlich vor dem aktuellen Serienteil. Nach dem Start des "Test of Time"-Updates verzeichnete das Spiel aber zumindest einen leichten Anstieg der aktiven Spielerzahlen.