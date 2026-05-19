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Sony richtet seine Gaming-Strategie offenbar neu aus und setzt dabei stärker auf die eigene Hardware-Plattform. Während der Konzern die Preise für PlayStation Plus erhöht, sollen gleichzeitig große Singleplayer-Spiele künftig wieder exklusiver an die PlayStation 5 gebunden werden.

Wie aus einem Bericht von Bloomberg (Paywall) hervorgeht, will Sony die Veröffentlichung eigener AAA-Singleplayer-Titel auf dem PC deutlich zurückfahren. Intern soll PlayStation-Studios-Chef Hermen Hulst entsprechende Pläne bei einem Town-Hall-Meeting vorgestellt haben. Demnach würden kommende Spiele wie Ghost of Yotei oder Saros vorerst ausschließlich für die PS5 erscheinen. Von dieser Strategie ausgenommen bleiben sollen offenbar Multiplayer- und Live-Service-Projekte. Titel wie Marathon oder das angekündigte Marvel Tokon sollen damit weiterhin plattformübergreifend veröffentlicht werden.

In den vergangenen Jahren hatte der Konzern zahlreiche frühere Exklusivspiele nachträglich auf den PC gebracht, darunter God of War oder The Last of Us. Die Umsetzungen erschienen meist mit deutlichem zeitlichen Abstand zur Konsolenversion. Laut Bloomberg sieht Sony inzwischen jedoch die Gefahr, dass zu viele PC-Portierungen die Attraktivität der eigenen Konsole schwächen könnten. Einige Veröffentlichungen sollen außerdem hinter den wirtschaftlichen Erwartungen zurückgeblieben sein.

Parallel dazu erhöht Sony erneut die Preise für seinen Online-Dienst PlayStation Plus. Das Essential-Abonnement kostet ab dem 20. Mai 2026 künftig mindestens 10 Euro pro Monat. Auch die Preise für mehrmonatige Laufzeiten steigen um einen Euro. Bestehende Jahresabonnements bleiben zunächst von der Änderung ausgenommen. Sony begründet die Anpassung mit anhaltend schwierigen Marktbedingungen.

Noch offen ist, ob auch die teureren Extra- und Premium-Stufen angepasst werden. Diese bieten zusätzliche Inhalte wie Cloud-Gaming oder Zugriff auf weitere Spielebibliotheken. Bereits das Essential-Abo ist allerdings Voraussetzung, um viele Online-Multiplayer-Spiele auf der PS5 nutzen zu können.