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Beim deutschen Entwicklerstudio Crytek verdichten sich derzeit die Hinweise auf ein neues Projekt. Auslöser ist eine aktuelle Stellenausschreibung, in der das Unternehmen nach einem Development Director für ein bislang unangekündigtes Spiel sucht. Welche Marke dahintersteckt, bleibt zwar bisher offen, in der Community wird jedoch bereits über verschiedene Möglichkeiten spekuliert – darunter auch eine Rückkehr von Crysis.

Die Ausschreibung deutet darauf hin, dass sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Der gesuchte Mitarbeiter soll Entwicklungsabläufe koordinieren, Teams führen und Budgetplanung übernehmen. Konkrete Hinweise auf Genre, Setting oder Plattformen liefert die Beschreibung allerdings nicht.

Besonders im Fokus gerät dadurch Crysis 4. Der Shooter wurde bereits Anfang 2022 offiziell angekündigt. Seitdem veröffentlichte Crytek jedoch nur wenige Informationen zum Projekt. Ende 2023 sprach das Studio noch davon, dass die Arbeiten gut vorankommen würden. Anfang 2025 folgte dann allerdings ein deutlicher Kurswechsel: Crytek entließ rund 15 % seiner Mitarbeiter und bestätigte gleichzeitig, dass die Entwicklung von Crysis 4 vorerst pausiert wird.

Damals erklärte das Unternehmen, dass auch Crytek von den schwierigen Marktbedingungen der Spielebranche betroffen sei. Stattdessen verlagerte das Studio seinen Fokus stärker auf Hunt: Showdown 1896. Der Multiplayer-Shooter gilt weiterhin als wichtigstes laufendes Projekt des Unternehmens und soll laut Crytek weiterhin wachsen.

Durch die neue Stellenausschreibung stellt sich nun allerdings die Frage, ob das Studio inzwischen wieder an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet. Neben einer möglichen Wiederaufnahme von Crysis 4 wird auch über ein vollständiges Remake des ersten Crysis spekuliert. Zwar veröffentlichte Crytek bereits die Crysis Remastered Trilogy, dabei handelte es sich jedoch hauptsächlich um technisch modernisierte Versionen der ursprünglichen Spiele. Ein echtes Remake würde deutlich umfangreichere Änderungen an Grafik, Technik und Gameplay voraussetzen.

Ebenso denkbar wäre ein weiteres Projekt rund um Hunt: Showdown 1896. Nach der strategischen Neuausrichtung könnte Crytek etwa zusätzliche Story-Inhalte, ein Spin-off oder eine neue Variante des Live-Service-Shooters planen. Auch eine komplett neue Marke gilt weiterhin als Möglichkeit.