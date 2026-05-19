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Auf der Computex 2026 wird der neue MSI MAG OLED 271QPX32 vorgestellt. Der Monitor verfügt über ein 26,5 Zoll großes Display mit einem QD-OLED-Panel der 4. Generation. Ausgestattet ist er mit der Penta-Tandem-Technologie mit 5-Layer-Emitterstruktur. Der Bildschirm bietet die WQHD-Auflösung von maximal 2.560 × 1.440 Pixeln. Hinzu kommen, eine Bildwiederholrate von 320 Hz, eine Reaktionszeit von 0,03 ms sowie die DarkArmor-Film-Technologie.

Neben dem MAG OLED 271QPX32 sind auch alle anderen QD-OLED-Monitore von MSI mit der QuantumView-Zertifizierung von UL Solutions ausgezeichnet. Es bleiben bei einem Betrachtungswinkel von 60 ° noch 83 % der Leuchtkraft erhalten. Gleichzeitig fällt die Farbverschiebung laut Hersteller gering aus. Das Ergebnis soll ein scharfes und farbgetreues Bild aus allen Perspektiven sein.

Um den Verlust von Schattendetails, auch bekannt als Black Crush zu vermeiden, verfügt der MAG OLED 271QPX32 über eine spezielle Verarbeitung dunkler Grautöne. So sorgt er laut MSI bei jeder Bildwiederholrate für eine gleichbleibende Gamma-Performance. Ziel ist die bestmögliche Darstellung der Tiefschwarzwerte und Schatten. Die gesamte QD-OLED-Reihe bietet eine grundlegende Lösung für die Probleme mit Streifenbildung in Grautönen und Bildhomogenität.

Der MAG OLED 271QPX32 ist der erste 26,5-Zoll-WQHD-QD-OLED-Monitor von MSI, der mit der DarkArmor-Film-Technologie ausgestattet ist. Diese soll die subjektiv wahrgenommenen Schwarzwerte um 40 % verbessern, während gleichzeitig die Oberflächenhärte des Displays von 2H auf 3H ansteigt. Dadurch entsteht im Vergleich eine 2,5-fach bessere Kratzfestigkeit. Der Monitor ist zudem nach VESA DisplayHDR True Black 500 sowie VESA ClearMR 15000 zertifiziert. Darüber hinaus unterstützt er die Uniform-Luminance-Funktion von MSI, mit der sich die HDR-Kurve individuell anpassen lässt. Für den Schutz vor Einbrennen sorgt der MSI OLED Care 2.0. Der Monitor verfügt über zwei HDMI 2.1-Ports, ein DisplayPort 1.4a sowie ein USB Type-C mit 15 W Power Delivery.