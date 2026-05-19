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Vom 26. bis zum 30. August 2026 findet in Köln die diesjährige gamescom statt. Auch wenn es noch einige Monate bis zur Messe sind, läuft der Kartenvorverkauf bereits seit einiger Zeit. Nach und nach werden auch die Namen der Aussteller bekannt. Auf X hat nun Nintendo seine diesjährige Teilnahme bestätigt.

Während der japanische Konzern in den vergangenen Jahren nicht jedes Mal vertreten war, hatte Nintendo auf der gamescom 2025 bereits einen großen Stand. Wir konnten bei unserem Messebesuch auch im Business-Bereich vorbeischauen und die damals noch unveröffentlichten Switch 2 Titel Metroid Prime 4: Beyond und Kirby Air Riders anspielen. Besucher der Messe konnten auch Pokémon Legends: Z-X und das Remake zu Final Fantasy VII testen.

Welche Spiele es in diesem Jahr zu sehen gibt, ist noch nicht bekannt. Hier werden bis August wohl noch einige Ankündigungen folgen. Außer Nintendo sind noch keine der großen Spielehersteller offiziell bestätigt. Die Ankündigungen dürften aber in den nächsten Wochen starten. Wer sich ein Ticket für die gamescom sichern will, kann dies bereits tun. Die Tagestickets kosten 31,50 Euro, am Samstag 41,00 Euro. Die Familienkarte gibt es für 69,50 Euro bzw. 86,00 Euro für den Samstag. Wildcards für den Fachbesuchertag am Mittwoch ab 13.00 Uhr gibt es für 65,50 Euro.