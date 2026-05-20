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Am 14. Mai 2026 ist Subnautica 2 nach langem Warten in den Early Access gestartet. Nachdem es zu einem heftigen Rechtsstreit zwischen Entwicklern und Publisher gekommen war, wurde auch noch eine Version des Spiels vor dem Early-Access-Launch im Netz geleakt. Trotz der Probleme hat der Titel von Unknown Worlds Entertainment einen guten Start auf Steam vollbracht.

Fast eine halbe Million Spieler loggten sich zum Start gleichzeitig ein. Auch bei den Reviews schneidet das Spiel gut ab. Die durchschnittliche Wertung steht bei über 90 % positiv bei rund 74.000 Reviews. Nun hat das Studio eine Early Access Roadmap präsentiert, die zeigt, welche Schritte als Nächstes anstehen. Aufgelistet werden in dem Post, der unter anderem auf Steam erschienen ist, drei Schritte.

Mit Version 1.1 sollen vorwiegend Quality-Of-Life-Verbesserungen ihren Weg ins Spiel finden. Genannt werden Arbeiten an den Biomods, Pest-Begegnungen, Wrack-Gameplay, Fahrzeug Docking & Herstellung, PDA Datenbank und Voicelogs. Auch soll der Stauraum vergrößert werden und die Sprintfunktion eine schnellere Fortbewegung ermöglichen. Version 1.2 setzt dann den Fokus auf den Koop. Hier sollen HUD-Signale, das Basenbau-Tool und Rezepte verbessert werden. Neu ins Spiel kommen dann ein Voice-Chat, Emotes, Handel zwischen Spielern und Wiederbelebung.

Die dritte Kategorie nennt keine spezielle Version, sondern zeigt noch geplante Änderungen, die für die Zukunft geplant sind. Hier finden sich eine größere Welt, neue Biome, mehr Kreaturen, mehr Werkzeuge, Fahrzeuge und vor allem eine Erweiterung der Story. Leider sind auch die Versionen 1.1 und 1.2 noch nicht mit einem Datum versehen, sodass es unklar ist, wann die Fans mit den angekündigten Features rechnen können. Insgesamt soll der Early Access zwischen zwei und drei Jahren dauern. Wer teilnehmen möchte, kann das Spiel auf Steam zum Preis von 29,99 Euro kaufen.