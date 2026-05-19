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Ghost of Yotei erschien im Oktober 2025. Die Fortsetzung des 2021 erschienenen Ghost of Tsushima wird durchaus gut bewertet. Auf metacritic erhielt das Spiel einen Metascore von 86 und einen User Score von 8,1. Aktuell ist es exklusiv nur für die Playstation 5 verfügbar. Im März 2026 lieferte Entwickler Sucker Punch Productions dann einen Multiplayer-Modus nach. Den sogenannten Legends-Mode gab es auch schon im ersten Teil der Reihe.

Im April wurde dann das Raid-Update für diesen Modus nachgereicht. Laut Entwickler stellt es das Endgame für den Multiplayer-Part dar. Damit können die Geister gegen die letzten beiden der übernatürlichen Yōtei Sechs antreten. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag im Playstation-Blog haben die Macher nun aber bekannt gegeben, dass es sich beim Raid-Update um die letzte Erweiterung für Legends handelt. Der Online-Support für den gerade erst veröffentlichten Modus soll enden.

In der Meldung geht es hauptsächlich um die neuen Inhalte des vergangenen Updates. Gleichzeitig wird aber deutlich, dass es der letzte große Patch war. Legends zählt damit als abgeschlossen und es sollen keine planmäßigen Inhalte mehr folgen. Kleinere Patches sind damit zwar nicht ausgeschlossen, sie werden aber auch nicht explizit erwähnt. Somit ist aktuell unklar, ob überhaupt noch weiter an dem Modus gearbeitet wird.