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Für Bungie entwickelt sich der Start von Marathon zunehmend zu einem Problem. Rund zwei Monate nach dem Release sind die Spielerzahlen des Extraction-Shooters eingebrochen. Aktuelle Daten von SteamDB zeigen inzwischen sogar, dass das deutlich ältere Destiny 2 mehr aktive Nutzer verzeichnet als Bungies neuer AAA-Titel.

Zum Start Anfang März erreichte Marathon auf Steam noch knapp 90.000 gleichzeitig aktive Spieler. Mittlerweile hat sich die Situation jedoch drastisch verändert. Am vergangenen Wochenende spielten laut SteamDB nur noch rund 13.000 Spieler gleichzeitig. Die Talsohle liegt inzwischen bei knapp über 3.100 Spielern.

Parallel dazu konnte Destiny 2, das bereits 2017 veröffentlicht wurde, im gleichen Zeitraum sogar leicht höhere Werte erzielen. Trotz seines Alters und zuletzt eher schwächerer Content-Phasen erreichte der Live-Service-Shooter mehr als 13.700 gleichzeitige Spieler am vergangenen Sonntag.

Für Bungie und Mutterkonzern Sony dürfte diese Entwicklung problematisch sein. Erst kürzlich musste Sony im Kontext des Spieles eine hohe Abschreibung in Millionenhöhe verbuchen. Besonders kritisch erscheint dabei, dass der PC aktuell als wichtigste Plattform für Marathon gilt. Genau dort fallen die Zahlen jedoch besonders deutlich ab.

Auf den Konsolen scheint sich der Shooter bislang ebenfalls schwerzutun. Laut ersten Daten aus dem neuen PS5-Welcome-Hub taucht Marathon in den USA weder in den wichtigsten Charts noch bei den Trending-Spielen auf. Destiny 2 besitzt dagegen weiterhin eine große und langjährig gewachsene Community auf PlayStation und Xbox.

Als mögliche Gründe für den starken Spielerschwund gelten vor allem das harte und wenig einsteigerfreundliche Gamedesign des Extraction-Shooters, was auch unser Test so bestätigt. Gerade Gelegenheitsspieler könnten durch die hohen Verlustrisiken und den kompetitiven Fokus abgeschreckt werden. Bungie reagierte bereits auf die Kritik und kündigte einen zusätzlichen PvE-Modus an, der mit Season 2 erscheinen soll. Diese startet laut aktuellen Planungen im Juni.

Innerhalb der Community wird inzwischen diskutiert, ob Bungie langfristig überhaupt zwei große Live-Service-Spiele parallel betreiben kann. Bungie selbst unterstreicht allerdings weiterhin, dass Marathon langfristig unterstützt werden soll.