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Mit The Blood of Dawnwalker arbeitet das polnische Studio Rebel Wolves an einem neuen düsteren Action-Rollenspiel. Der Fokus soll dabei aber vor allem auf Konsequenzen, Beziehungen und einer dynamischen Spielwelt liegen. Das Team rund um Konrad Tomaszkiewicz, der zuvor unter anderem bei The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 beteiligt war, gewährte nun den Kollegen von Games Informer weitere Einblicke in zentrale Gameplay-Systeme des Projekts.

Im Mittelpunkt steht die Figur Coen, ein sogenannter Dawnwalker, der tagsüber als Mensch lebt und nachts vampirische Fähigkeiten besitzt. In einer der präsentierten Spielszenen besucht Coen die Kräuterkundlerin Anca, um ein Elixier zu besorgen. Während eines plötzlich einsetzenden Sturms bleiben beide in Ancas Haus eingeschlossen. Die Situation entwickelt sich so zu einer ruhigeren Charaktersequenz, in der Gespräche, kleine Gesten und Mimik eine wichtige Rolle spielen. Laut den Entwicklern soll genau diese Natürlichkeit bei Gesprächen und Beziehungen einen wesentlichen Bestandteil des Spiels ausmachen.

Technisch setzt das Studio dabei stark auf moderne Animationen und detaillierte Gesichtsausdrücke, um Charaktere glaubwürdiger wirken zu lassen. Statt klassischer Dialogszenen mit starren Figuren sollen Beziehungen organischer entstehen und emotional nachvollziehbarer wirken. Die Entwickler beschreiben dies als wichtigen Schritt für die Immersion des Spiels.

Neben den Beziehungssystemen spielt auch das umfangreiche Rufsystem eine zentrale Rolle. Unter dem Begriff "Infamy" verfolgt das Spiel zahlreiche Entscheidungen und Aktionen des Spielers. Wer stiehlt, Menschen tötet oder offen gegen die vampirische Herrschaft vorgeht, steigert seinen Bekanntheitsgrad innerhalb der Spielwelt. Dadurch sollen allerdings sowohl Bewohner als auch die herrschenden Vampire zunehmend aggressiv auf Coen reagieren.

Das System beeinflusst dabei direkt die offene Spielwelt. Laut den Entwicklern können Gegner Kopfgeldjäger entsenden, Städte abriegeln oder zusätzliche Patrouillen aufstellen. Gleichzeitig bringt ein hoher Bekanntheitsgrad auch Vorteile mit sich. Widerstandsgruppen und Gegner der Vampirherrschaft können Coen dadurch leichter als Verbündeten anerkennen. Zudem soll es einfacher werden, NPCs einzuschüchtern oder bestimmte Situationen ohne Kampf zu lösen.

Darüber hinaus speichert das Spiel einzelne Entscheidungen und Interaktionen mit NPCs sehr detailliert. Figuren erinnern sich an frühere Gespräche oder Handlungen des Spielers und reagieren später entsprechend darauf. Beziehungen entstehen laut Rebel Wolves dabei nicht nur über Dialoge, sondern auch durch gemeinsame Aktivitäten, Hilfestellungen oder Entscheidungen innerhalb von Quests. Die Veröffentlichung von The Blood of Dawnwalker ist für den 2. September 2026 angesetzt, das Spiel ist bereits bei Steam vorbestellbar.