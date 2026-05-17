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Insider Gaming berichtet normalerweise über News aus der Spielewelt. Nun will die Plattform, die von Branchen-Insider Tom Henderson gegründet wurde, aber selbst einen Showcase veranstalten. Der Insider Gaming Showcase geht am 28. Mai 2026 live und will laut Ankündigung vor allem kleinere Projekte ins Rampenlicht rücken. Man will mit dem Format gezielt Spiele präsentieren, die noch keinen Publisher haben oder anderweitig auf eine Zusatzfinanzierung angewiesen sind.

Die Show startet um 21:00 Uhr live auf YouTube, Twitch und X. Im Programm finden sich mehr als 50 Spiele. Gezeigt werden nicht nur Trailer, sondern auch einiges an Gameplay. Bei dem ein oder anderen Spiel kommen auch die Macher zu Wort. Weltpremieren soll es ebenfalls geben und in dem ein oder anderen Fall werden wohl auch bislang unbekannte Release-Termine verkündet.

Viel ist über die geplanten Spiele noch nicht bekannt. Bereits bestätigt sind unter anderem AZUR, Project Madras, AGX GP und Terminal War. Die Titel verfügen auch bereits über entsprechende Steam-Einträge und sollen in den nächsten ein bis zwei Jahren erscheinen. Alle Interessierten können die Show am 28. Mai 2026 ab 21:00 Uhr auf den entsprechenden Kanälen verfolgen. Ein VoD wird danach auch bereits stehen.