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Vor ziemlich genau zwei Jahren ist V Rising erschienen. Der Titel war zuvor einige Zeit im Early Access und konnte eine Fangemeinde aufbauen. In Spitze waren auf Steam 150.000 Spieler gleichzeitig online. Seit einem Jahr sind es noch rund 10.000 gleichzeitige Spieler täglich. Um noch einmal neue Hobby-Vampire zu finden, veranstalten die Entwickler von Stunlock Studios ein Gratis-Wochenende bei Steam. In der Zeit vom 14. Mai 2026 um 19.00 Uhr bis zum 18. Mai 2026 ebenfalls um 19.00 Uhr können Spieler das komplette Vampir-Survival kostenlos ausprobieren.

Während des Events steht das vollständige Spielerlebnis kostenlos zur Verfügung. Wer also schon länger mit dem düsteren Survival-Abenteuer geliebäugelt hat, kann damit ohne Einschränkungen in die Welt von Vardoran eintauchen. Auch der Multiplayer ist verfügbar. Spieler müssen also nicht alleine losziehen. Seit Release konnte V Rising laut Entwickler bereits mehr als sechs Millionen Spieler erreichen. Durch regelmäßige Updates und neue Inhalte wächst das Survival-RPG kontinuierlich weiter. Die aktuelle Wertung zeigt einen Schnitt von "Sehr Positiv" bei fast 120.000 internationalen Bewertungen.

In V Rising schlüpfen Spieler in die Rolle eines frisch erwachten Vampirs, der sich in einer offenen Welt behaupten muss. Zu den Aufgaben gehören die klassische Jagd nach Blut, das Errichten eines eigenen Schlosses und Kämpfe gegen gefährliche Gegner wie Dracula, Werwölfe, Hexen oder die Kirche des Lichts. Wer im PvP unterwegs ist, kann sich auch mit anderen Spielern anlegen. Optisch ist die Welt sehr finster mit starken Gothic-Einflüssen.

Passend zum kostenlosen Wochenende gibt es das Hauptspiel auf Steam aktuell mit 55 % Rabatt. Bis zum 21. Mai kostet es dadurch 15,74 Euro statt regulär 34,99 Euro. Auch sämtliche DLCs sind während des Aktionszeitraums reduziert und kosten 20 Prozent weniger. Das Bundle mit dem Hauptspiel und allen fünf DLCs kostet 70,14 Euro.