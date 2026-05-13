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Zu dem Projekt Assassin's Creed Hexe sind in den vergangenen Tagen neue unbestätigte Informationen aufgetaucht, die weitere Details zum Setting, zur Hauptfigur und zu möglichen Gameplay-Mechaniken liefern. Die Angaben stammen von den bekannten Leakern xj0nathan und Rogue, die in der Vergangenheit bereits mehrfach zutreffende Informationen zu Ubisoft-Projekten veröffentlicht haben.

Dem Leak zufolge übernehmen die Spielenden die Kontrolle über eine Protagonistin namens Anika. Frühere Berichte nannten noch den Namen Elsa, wobei es sich laut den neuen Angaben jedoch lediglich um einen Platzhalter gehandelt haben soll. Laut den Informationen ist Anika eine Nachfahrin von Claudia Auditore und steht damit direkt in Verbindung zur bekannten Auditore-Familie aus früheren Teilen der Reihe.

Als zentraler Schauplatz wird die bayerische Stadt Würzburg genannt. Weiterhin sollen auch weitere Regionen und Orte erkundet werden können. Die Entwickler setzen wohl auf ein deutlich düstereres Szenario als in den jüngsten Serienteilen. Die Handlung soll sich unter anderem mit der Angst der Hauptfigur beschäftigen, als Hexe verfolgt und verbrannt zu werden. Atmosphärische Wälder, Ritualstätten und ein stärker auf Spannung ausgelegtes Storytelling sollen dabei eine wichtige Rolle spielen.

Auch spielerisch soll Assassin’s Creed Hexe neue Ansätze verfolgen. Laut den Leaks gehören Blutpakte, Giftmischungen und spezielle Bewegungsfähigkeiten zu den geplanten Mechaniken. Besonders hervorgehoben wird ein Skill, mit dem sich die Protagonistin schnell von Baum zu Baum bewegen kann. Gerade in den dichten Waldgebieten soll dies neue Möglichkeiten für Erkundung und Flucht eröffnen.

Die künstliche Intelligenz der NPCs soll ebenfalls umfangreich überarbeitet worden sein. Verdächtige Aktivitäten sollen schneller gemeldet werden, während Gegner in Verfolgungsjagden versuchen, die Spielfigur gezielt einzukreisen und Verstecke systematisch zu durchsuchen. Dialoge und Umgebungsgeräusche sollen zusätzlich die Atmosphäre verstärken und die Furcht der Bevölkerung vor vermeintlicher Hexerei unterstreichen.

Besonders interessant könnte eine mögliche Rückkehr von Ezio Auditore sein. Laut den Leaks tauchen mehrere Sprachzeilen des Charakters im Spiel auf. Noch ist allerdings unklar, ob Ezio tatsächlich persönlich erscheint oder lediglich in Erinnerungen, Visionen oder Rückblenden zu sehen sein wird.

Ubisoft selbst äußerte sich bisher nicht zu den neuen Informationen. Auch ein Termin für die offizielle Enthüllung von Assassin’s Creed Hexe wurde bislang nicht genannt.