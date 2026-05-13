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Die aktuelle Woche entwickelt sich offenbar für mehrere große Spieleproduktionen zu einem Desaster. Nachdem bereits die PC-Version von Forza Horizon 6 vorzeitig im Netz auftauchte, wurde nun auch Subnautica 2 Opfer eines Leaks. Berichten zufolge kursiert das komplette Spiel bereits vor dem offiziellen Early-Access-Start am 14. Mai auf einschlägigen Download-Portalen.

Wie schon bei Forza Horizon 6 verbreiteten sich kurz nach dem Auftauchen der Dateien erste Gameplay-Videos und Screenshots in sozialen Netzwerken und auf Plattformen wie Reddit. Die Aufnahmen zeigen dabei Inhalte aus einer spielbaren Version des Survival-Abenteuers. Von einer offiziellen Stellungnahme des Entwicklerstudios Unknown Worlds Entertainment fehlt bislang jede Spur.

Da Vorbesteller die Early-Access-Version bereits herunterladen können, wird vermutet, dass Sicherheitsmaßnahmen umgangen wurden und dadurch eine ungeschützte Version des Spiels ins Netz gelangte. Bestätigt wurde diese Hypothese bisher jedoch nicht.

Ähnliche Vorfälle traten in der Vergangenheit häufiger bei Spielen auf, deren Vorabdownloads bereits vor Release auf Servern bereitgestellt wurden. Zahlreiche Bilder, Videos und mögliche Story-Details machten schnell die Runde bei sozialen Medien und Gaming-Foren. Besonders bei erwarteten Titeln wie Subnautica 2 steigt dadurch auch die Gefahr bei Spielern, bereits vor dem offiziellen Start wichtige Story-Inhalte unabsichtlich zu sehen.

Inhaltlich setzt der Nachfolger erneut auf Survival-Gameplay unter Wasser. Spieler erkunden eine neue außerirdische Welt, sammeln Ressourcen, errichten Basen und stellen Werkzeuge her. Neben einer Einzelspieler-Erfahrung unterstützt das Spiel erstmals auch einen Koop-Modus für bis zu vier Personen.

Subnautica 2 startet am 14. Mai 2026 zunächst im Early Access für PC über Steam und den Epic Games Store sowie für die Xbox Series X/S. Die fertige Version soll später zusätzlich für die PlayStation 5 erscheinen. Einen konkreten Zeitraum für die Early-Access-Phase nannten die Entwickler bislang nicht.