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#Nintendo #Switch #Konsole #Indiana-Jones #Grosse-Kreis #Portierung

Indiana Jones und der Große Kreis

Bethesda bringt den Port auf die Switch 2

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Bethesda bringt den Port auf die Switch 2
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Nach PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 ist Indiana Jones und der Große Kreis nun auch für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Bethesda bringt den von MachineGames entwickelten Titel digital in den eShop und zugleich als physische Handelsfassung. Die Ankündigung hierfür erfolgte bereits im Februar im Rahmen einer Nintendo Direct.

Das Spiel bleibt inhaltlich unverändert. Die Handlung ist zwischen "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Der letzte Kreuzzug" angesiedelt und setzt auf eine Mischung aus Erkundung, Rätseln, Schleicheinlagen und Nahkämpfen aus der Ego-Perspektive. Die Peitsche ist dabei nicht nur Waffe, sondern auch Werkzeug für Fortbewegung und Ablenkung. Schauplätze wie Marshall College, der Vatikan, Ägypten und Sukhothai liefern den Rahmen für eine stärker inszenierte Abenteuerstruktur, die näher am Film als an einem offenen Rollenspiel liegt.

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Technisch ist die Switch-2-Fassung aus der Sicht interessant, wie gut Nintendos Hardware mit dem Titel zurechtkommt. MachineGames zielt auf 30 Bilder pro Sekunde. Im Docking-Betrieb wird eine Ausgabe in Richtung 1080p genannt, mobil liegt das Ziel bei 720p. Dafür muss die Umsetzung sichtbar haushalten, denn Schatten, Sichtweite kleinerer Objekte und einige Beleuchtungseffekte fallen gegenüber den großen Systemen teils deutlich zurück. Ganz ohne eigene Anpassungen bleibt die Umsetzung nicht. Neben der klassischen Steuerung unterstützt die Switch-2-Version Bewegungssteuerung und die Mausfunktion der neuen Joy-Con. 

Die Downloadgröße liegt bei rund 57 GB, gespielt werden kann im TV-, Tisch- und Handheld-Modus. Zum Start ist außerdem der Story-DLC "Der Orden der Riesen" verfügbar. Käufer der Erweiterung erhalten zusätzlich ein Outfit aus "Tempel des Todes". Für Spieler auf anderen Plattformen wird parallel das Shanghai-Club-Outfit kostenlos freigeschaltet.

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