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Mit Exodus arbeitet das Studio Archetype Entertainment an einem neuen Science-Fiction-Action-Rollenspiel, das bereits früh Erinnerungen an die Mass Effect-Reihe weckte. Ein neuer Gameplay-Clip (Altersbeschränkung) liefert nun weitere Eindrücke aus dem Spiel und zeigt neben einer neuen Umgebung erstmals ausführlicher das Kampfsystem.

Im Mittelpunkt des kurzen Videos steht dabei die sogenannte Geisterstadt, ein weiteres Gebiet aus der Spielwelt von Exodus. Dabei zeigt das Material nicht nur die düstere Atmosphäre der futuristischen Umgebung, sondern auch schnelle Gefechte mit Schusswaffen und Spezialfähigkeiten. Das Kampfsystem erinnert dabei deutlich an moderne Third-Person-Shooter und dürfte Fans von Mass Effect wohl nur allzu vertraut vorkommen.

Die Ähnlichkeiten kommen nicht von ungefähr: Archetype Entertainment besteht zu weiten Teilen aus ehemaligen BioWare-Entwicklern, die zuvor an der bekannten Rollenspielreihe gearbeitet haben. Entsprechend setzt auch Exodus auf cineastische Inszenierungen, Dialoge und Entscheidungen, die sich auf die weitere Handlung auswirken sollen.

Das Studio bereitet derzeit eine größere Präsentation für den Sommer vor. Dort möchten die Entwickler längere Spielszenen zeigen, die neben dem Kampfsystem auch Dialogentscheidungen, Konsequenzen und weitere Gameplay-Mechaniken umfassen sollen. In den vergangenen Wochen veröffentlichte Archetype Entertainment bereits mehrfach kleinere Clips und Informationen, um die Spieler auf die umfassendere Enthüllung einzustimmen.

Die Handlung von Exodus spielt rund 40.000 Jahre in der Zukunft. Spieler übernehmen die Rolle von Jun Aslan. Der ehemalige Schrotthändler avanciert zu einem sogenannten Traveler und begibt sich auf gefährliche Missionen, um Relikte der Celestials zu bergen, die für den Fortbestand der Menschheit entscheidend sein sollen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Zeitdehnung: Während für die Hauptfigur nur kurze Zeit vergeht, verändern sich Gesellschaften und ganze Welten über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg.

Exodus befindet sich derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in Entwicklung. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Das Studio peilt derzeit einen Release im Jahr 2027 an.