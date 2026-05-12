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Ziemlich genau acht Jahre liegt der Release von Conan Exiles mittlerweile zurück. Entsprechend sind die Spielerzahlen über die Jahre gesunken. Hatte das Survival-MMO zu Beginn noch einen Rekordwert von 53.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam, waren es bis vor Kurzem nur noch um die 10.000. Von diesen Werten können viele wesentlich neuere Spiele dennoch nur träumen. Nun haben die Entwickler allerdings ein kostenloses Update veröffentlicht, das dem Titel einen enormen Zulauf an Spielern beschert.

Am Sonntag waren fast 48.000 gleichzeitige Spieler online, womit man fast den Release-Wert erreichte. Grund für den Boom sind die Überarbeitungen, die das große Update mit sich bringt. Unter dem neuen Namen Conan Exiles Enhanced bietet das Spiel seit dem 05. Mai 2026 ein vollständiges Upgrade auf die Unreal Engine 5. Neben den Materialien wurden auch die Beleuchtung und die Effekte im Spiel generalüberholt. Charaktermodelle und Spielwelt wurden ebenfalls an die neue Engine angepasst. DLSS 4.5, FSR 3 und XeSS/XeFG samt Frame Generation sind inzwischen ebenfalls möglich. Ruckler und lange Ladezeiten wurden behoben.

Trotz dieser tiefgreifenden Änderungen bleiben die alten Spielstände nutzbar und man konnte die Installationsgröße von 105 GB auf 61 GB senken. Wer das Addon Isle of Siptah besitzt, kann nun schneller zwischen Hauptwelt und Addon-Gebiet wechseln, da beide Regionen zu einer großen Welt verbunden wurden.

Die vollständigen Änderungen der Enhanced-Edition können in den offiziellen Patch-Notes eingesehen werden. Auf Steam ist Conan Exiles aktuell um 25 Prozent reduziert zum Preis von 29,99 Euro statt 39,99 Euro verfügbar. Das Enhanced-Update ist für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos. Wer sich die Complete-Edition mit allen zwölf Erweiterungen zulegen möchte, kann diese aktuell im Bundle zum Preis von 49,43 Euro erwerben.