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Microsoft und Discord haben ihre erweiterte Partnerschaft offiziell gemacht, was Nutzern beider Plattformen künftig gegenseitige Vorteile verschafft. Ab sofort gewährt Discord Nitro, das kostenpflichtige Abonnement der Kommunikationsplattform, kostenlosen Zugriff auf die Game Pass Starter Edition, während Abonnenten von Xbox Game Pass zusätzliche Boni auf Discord erhalten.

Die Starter Edition des Game Pass umfasst mehr als 50 Spiele, darunter bekannte Titel wie Fallout 4, Stardew Valley und Overcooked 2. Zudem enthält das Paket monatlich zehn Stunden Cloud-Gaming, sodass Nutzer Spiele auf unterschiedlichen Endgeräten spielen können, ohne leistungsstarke Hardware zu benötigen. Die Kosten für Discord Nitro bleiben unverändert bei 10 Euro monatlich oder 100 Euro bei jährlicher Zahlung.

Für bestehende Game-Pass-Abonnenten wurden ebenfalls neue Vorteile angekündigt. Ab Ende Mai erhalten sie monatlich 250 Discord Orbs, einen Multiplikator von 1,2 für zusätzliche Orbs bei Quests sowie automatische Rabatte im Shop der Plattform. Die Orbs können für Profildekorationen oder Animationen genutzt werden, die das Erscheinungsbild der Nutzer in Sprachkanälen individualisieren. Die Neuerungen fallen mit dem Start des Programms Nitro Rewards zusammen, das Mitgliedern zusätzliche Rabatte bei Hardwareherstellern bietet.

Die Kooperation eröffnet beiden Unternehmen Chancen: Discord stärkt mit der Integration die Attraktivität seines kostenpflichtigen Abonnements und kann potenziell neue Nutzer gewinnen, während Microsoft weitere Spieler in das Xbox-Ökosystem einführt. Die Verbindung der Konten auf beiden Plattformen erfolgt über die jeweiligen Einstellungen der Nutzer und ermöglicht den Zugriff auf die Vorteile ohne zusätzliche Kosten.

Branchenbeobachter sehen in solchen Bündelangeboten eine Möglichkeit, stagnierende Abonnentenzahlen auszugleichen und die Kundenbindung zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund könnten künftig weitere Kooperationen zwischen Spieleplattformen und externen Diensten folgen, ähnlich wie zuletzt über Gerüchte zu einer Zusammenarbeit zwischen Xbox und Netflix berichtet wurde.