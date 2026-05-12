Werbung

Während vielen Spiele-Fans die Vampire: The Masquerade Spiele ein Begriff sind, gibt es noch weitere Titel aus demselben Universum, die weniger bekannt sind. Tatsächlich gibt es drei Spiele-Franchises, die auf dem World-of-Darkness-Pen-and-Paper basieren. Neben den drei Vampire-The-Masquerade-Spielen erschien schon 2002 Hunter: The Reckoning - Deathwish. Etwas neuer ist der Ableger Werewolf: The Apocalypse - Earthbound von 2022. Sie alle teilen sich die gleiche Welt und den Hang zu umständlichen Titeln. Publisher Nacon und Entwickler Crea-ture Studios haben mit Werewolf: The Apocalypse – Rageborn nun den nächsten Titel im World of Darkness-Universum angekündigt.

Nach den eher durchwachsenen Wertungen für den ersten Ableger von Werewolf setzt das Franchise jetzt auf einen Genrewechsel. Statt klassischem Action-RPG wurde nun nämlich ein Metroidvania vorgestellt. Die düstere Atmosphäre bleibt erhalten, perspektivisch zeigt sich Rageborn aber aus der Top-Down-Perspektive. Die Entwickler versprechen schnelle Action und erkundungsbasiertes Gameplay. Typisch für das Metroidvania-Genre sollen neue Fähigkeiten den Zugang zu zuvor versperrten Gebieten freischalten.

Im Mittelpunkt der Handlung steht der Student Taylor, der nach dem Mord an seinem Freund zum Werwolf wird. Die Geschichte führt die Spieler in die eisige Wildnis Alaskas. Dort findet Taylor sein eigenes Rudel. Neue Mitglieder erweitern die Herstellungsoptionen für Ausrüstung, erweitern die Höhle und bieten neue Fähigkeiten. Gemeinsam muss sich das Rudel der Bedrohung durch das Wyrm stellen und Gaia schützen.

Spielerisch kann Taylor zwischen drei verschiedenen Gestalten wechseln. In der menschlichen Form, Homid genannt, geht es um Fernkampf und Mobilität. Lupus bezeichnet die Wolfsform für Erkundung und lautlose Angriffe. Im Nahkampf steht die mächtige Kampfgestalt Crinos zur Verfügung. Der Wechsel zwischen diesen Formen soll nicht nur im Kampf entscheidend sein, sondern auch beim Lösen von Umgebungsrätseln und beim Freischalten neuer Wege. Nacon gab auch bekannt, dass sich weitere Projekte bei den anderen World-of-Darkness-Ablegern in Entwicklung befinden.

Einen konkreten Releasetermin für Werewolf: The Apocalypse – Rageborn gibt es bislang nicht. Der Launch soll aber im Jahr 2027 für PC erfolgen. Die Steamseite existiert bereits.