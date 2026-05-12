Werbung

Während die kürzliche Vorstellung des ersten Teasers von Alien: Isolation 2 für großes Aufsehen sorgte, ging eine weitere Ankündigung im Alien-Franchise etwas unter. Vor rund fünf Jahren erschien Aliens Fireteam Elite. Der Koop-Shooter wurde von Cold Iron Studios entwickelt und unter Focus Entertainment veröffentlicht. Nun wurde eine Fortsetzung angekündigt. Sie kommt vom selben Studio, wird aber von der Daybreak Game Company veröffentlicht.

Das Spiel hat noch keinen festen Release-Termin, soll jedoch in diesem Sommer erscheinen. Im Gegensatz zum Vorgänger ermöglicht der neue Ableger, in Gruppen mit bis zu vier Spielern auf Xeno-Jagd zu gehen. Außerdem soll Crossplay zwischen allen Plattformen zum Start unterstützt werden. Geplant ist die Veröffentlichung auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Inhaltlich treten auch hier wieder Mitglieder der Colonial Marines gegen die fiesen Außerirdischen mit Säure als Blut an. Diese kriechen in Massen durch enge Gänge, schleichen sich an und springen aus den Schatten auf unvorsichtige Spieler. Zur Wahl stehen neue Charakterklassen mit speziellen Fähigkeiten, die sich im Teamspiel ergänzen sollen. Mit dem Specialist kommt im neuen Teil eine vollständig anpassbare Klasse dazu.

Weitere Informationen gibt es auf der Steam-Seite.