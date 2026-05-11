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Ein möglicher Fehler bei Playground Games sorgt derzeit für Aufmerksamkeit rund um Forza Horizon 6. Berichten zufolge soll eine vollständige PC-Version des Rennspiels kurzfristig öffentlich zugänglich gewesen sein. Inzwischen kursieren offenbar rund 155 GB an Daten im Netz.

Nach bisherigen Informationen handelte es sich wohl um einen unverschlüsselten Steam-Build, der versehentlich erreichbar war. Weder Microsoft noch das Entwicklerstudio äußerten sich bislang offiziell zu dem Vorfall, dennoch deuten mehrere Community-Berichte, Screenshots und Videos darauf hin, dass tatsächlich umfangreiche Dateien und frühe Inhalte des Spiels verbreitet wurden.

Neben dem eigentlichen Spiel sollen auch interne Daten in dem Leak enthalten sein. Dazu gehören offenbar Informationen zu Fahrzeugen, Spielinhalten und weiteren Dateien, die Rückschlüsse auf technische Strukturen oder geplante Erweiterungen zulassen könnten. Gerade bei großen Produktionen gelten solche Leaks als problematisch, da sie nicht nur Inhalte vorzeitig öffentlich zugänglich machen, sondern auch interne Entwicklungsdaten preisgeben können.

Für Microsoft und Playground Games dürfte der Vorfall vor allem organisatorische Folgen haben. Neben möglichen rechtlichen Maßnahmen gegen die Verbreitung der Daten bleibt den Entwicklern in solchen Fällen meist nur die Möglichkeit, den offiziellen Release mit weiteren Updates, technischen Verbesserungen und Zusatzinhalten attraktiv zu halten.

Inhaltlich verlagert die Rennspielreihe sich erstmals nach Japan. Die offene Spielwelt soll verschiedene Regionen umfassen, darunter urbane Gebiete mit bekannten Sehenswürdigkeiten, Bergstraßen, Küstenabschnitte und ländliche Landschaften. Wie in den Vorgängern kombiniert das Spiel Straßenrennen, Offroad-Events, Sammelaktivitäten und Onlinefunktionen in einer frei befahrbaren Umgebung.

Forza Horizon 6 erscheint offiziell am 19. Mai 2026 für Xbox Series X/S und Windows-PC. Eine spätere Veröffentlichung für die PlayStation 5 ist ebenfalls geplant, ein konkreter Termin dafür steht jedoch noch aus.